Mbappé provoque une bagarre chez les journalistes

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a provoqué un gros coup de chaud lors du match Brest-PSG. Au point même que dans les médias, le ton est monté entre ceux qui comprennent l'attitude du joueur parisien et ceux qui sont choqués.

Décidément, ce dimanche 29 octobre 2023 restera dans les annales de la Ligue 1. Car avant le triste OM-OL, c’est du côté de Brest que les choses ont dégénéré en fin de match. Bien évidemment, et fort heureusement, il n’y a pas eu violences physiques, mais c’est clair, Kylian Mbappé a énervé tout le monde en chambrant les supporters bretons. Le champion du monde 2018, agacé que l’on insulte Achraf Hakimi, a fait monter la température, au point même que Luis Enrique l’a remplacé à la 91e minute afin d’éviter un possible incident plus sérieux.

Les médias se déchirent sur Mbappé

Et forcément, cela a donné lieu à un bon gros clash sur les réseaux sociaux avec Bertrand Latour pour allumer l’incendie. Sur X, le journaliste de la chaîne L’Equipe a attaqué Kylian Mbappé : « Un capitaine de l’Equipe de France ne devrait pas faire ça ». Un message auquel le joueur du PSG a répondu : « Bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football, peu importe le niveau…. ». Tout était en place pour que cela n'en reste pas là, notamment parce que du côté de Prime Vidéo, on avait également jugé inacceptable l'attitude de Kylian Mbappé. « Quand tu es un joueur, une star internationale, il y a un devoir d'exemplarité et de réserve, mais là, il ne l'a pas eu », a notamment lancé Ludovic Obraniak sur le plateau du diffuseur de la Ligue 1.

Le sommaire de L’Equipe du Soir ⤵️



▪️ Le chambrage de Mbappé choque la France

▪️ Le PSG doit-il le sanctionner pour faute grave ?

▪️ Sa réponse traumatisante au tweet de Bertrand

▪️ Mbappé peut-il encore évoluer en France

▪️ Une cellule psychologique pour les fans brestois

▪️… pic.twitter.com/Nru2HYoLyP — Nikop17 (@nikop17) October 29, 2023

Ancien membre de la Chaîne L'Equipe, Florian Gazan a pris fermement la défense du joueur parisien : « Le public qui chambre violemment MBappé et Hakimi (on verra si le comité d’éthique réagit ;)) et Kylian en capitaine qui vient chambrer à son tour en réponse. C’est l’histoire du sport, ça fait partie de son ADN. Ça peut choquer, mais je préfère ça à un sport aseptisé ». Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau est aussi montée au créneau pour s'étonner du procès fait à Mbappé : « Il a chambré un peu, mais c’est humain, il n’y a rien de mal ». Du côté de BeInSports, Julian Chaput a, lui aussi, regretté que certains de ses confrères fassent monter la mayonnaise : « Pffffff certains sont prêts à tout pour tenter de lancer une polémique...Rien de grave, rien de méchant, rien d'irrespectueux, rien de choquant pour moi ! ».