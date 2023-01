Neymar viré du PSG pour 50 millions, le Qatar est chaud

Dans : PSG.

Le prochain mercato estival du PSG sera animé et certaines stars pourraient partir. C’est par exemple le cas de Neymar, pour qui Paris pourrait demander une petite indemnité de transfert.

Ces dernières semaines, les potentiels départs de Lionel Messi et de Kylian Mbappé ont régulièrement été évoqués au Paris Saint-Germain. En ce qui concerne l’international argentin, la tendance est maintenant à une prolongation de contrat jusqu’en juin 2024. Kylian Mbappé de son côté ne s’interdit rien mais son principal courtisan, à savoir le Real Madrid, serait plutôt dans l’optique de le recruter dans un an et demi. Les deux finalistes de la Coupe du monde ont donc de bonnes chances de poursuivre au PSG la saison prochaine. Quid en revanche de Neymar ? La situation du Brésilien, anéanti par la défaite du Brésil à la Coupe du monde, est plus floue. Et un départ n’est pas à exclure pour l’ancien prodige de Santos.

Trois cadors anglais intéressés par Neymar

Selon les informations du site Fichajes.net, un départ de Neymar est de plus en plus probable l’été prochain. Le Paris Saint-Germain ne s’opposera pas à un transfert de la star brésilienne, qui intéresse plusieurs cadors européens dans l’optique de la saison prochaine. Le média espagnol dévoile que Chelsea est toujours aussi captivé par l’international auriverde, au même titre que Newcastle. Le nouveau riche de la Premier League réussit une saison incroyable et aimerait donner encore davantage d’envergure à son nouveau projet saoudien l’été prochain avec une recrue phare. Neymar, ami proche de Bruno Guimaraes, qui évolue chez les Magpies, est le joueur parfait pour Newcastle, qui pourrait également être confronté à la concurrence inattendue de Manchester City, qui surveille le dossier de près. Les présences de chaque club lors de la prochaine Ligue des Champions pourraient aussi être décisives et peser dans la décision finale. Car par exemple, Chelsea est pour le moment très loin du Top4 de Premier League.

Neymar vendu pour 50 millions d'euros par le PSG ?

Les clubs intéressés par Neymar ne manquent pas, mais quelles seront les exigences financières du Paris Saint-Germain dans ce dossier ? L’été dernier, le club de la capitale avait fixé le prix de sa star à 150 millions d’euros. A ce prix, difficile pour les clubs intéressés de s’aligner. L’été prochain en revanche, la facture sera beaucoup moins salée pour s’attacher les services de l’ancien attaquant du FC Barcelone puisque le média croit savoir que le Paris SG va considérablement baisser ses exigences dans le but de favoriser un départ de Neymar. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi pourraient se satisfaire d’une offre de seulement 50 millions d’euros, une sacrée décote pour le joueur le plus cher de l’histoire du football. Reste maintenant à voir si Neymar, qui bénéficie d’un juteux contrat à long terme avec le PSG, sera dans l’optique de partir et si les clubs intéressés ont l’intention de s’aligner sur le salaire que perçoit actuellement le Brésilien à Paris. C’est indiscutablement la clé de ce dossier d’envergure dont l'information principale reste que le Paris SG ne retiendra clairement pas Neymar au club l'été prochain.