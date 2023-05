Neymar viré comme Messi, Daniel Riolo défie Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La terre a tremblé du côté du Parc des Princes lorsque l'on a appris que le PSG avait décidé de sanctionner Lionel Messi suite à son voyage en Arabie Saoudite. Daniel Riolo ricane de cette décision, et espère que Nasser Al-Khelaifi ira au bout de sa nouvelle logique.

Pour la deuxième fois depuis que Qatar Sports Investments a racheté le PSG en 2011, un joueur est sanctionné pour son comportement extra-sportif. Et pas n’importe lequel puisque c’est Lionel Messi, un des plus grands joueurs de l’histoire du football, qui vient de prendre 15 jours de mise au placard après avoir fait un aller-retour en Arabie Saoudite sans l’accord du club. Là où Serge Aurier avait pris une suspension, mais sans aucune sanction financière après avoir insulté Laurent Blanc, alors entraîneur du Paris SG, le septuple Ballon d’Or a pris la foudre puisqu'il ne jouera pas et ne sera pas payé pendant deux semaines. Un brutal changement d’attitude de la part du club français, lequel a stupéfait le monde du foot en suspendant Leo Messi deux semaines. Pour Daniel Riolo, tout cela est grotesque.

Leo Messi paie pour les autres au PSG

Commentant cette décision radicale du Paris Saint-Germain, qui signe probablement la fin de la carrière parisienne de Lionel Messi, le journaliste de RMC espère qu’elle sera suivie d’autre sanction de ce style. « Tout est ridicule dans l’affaire Messi. De sa venue à son départ tout a été mal fait et au moment du divorce évident on prend une sanction. Pourtant le PSG était cocu depuis longtemps déjà … on attend donc la même force pour Neymar et les autres qui ne respectent rien depuis x temps », a réclamé Daniel Riolo, afin de souligner que la rigueur de Nasser Al-Khelaifi était à géométrie variable. Et ce dernier n'est pas le dernier à s'esclaffer face à cette décision du PSG.

Tout est ridicule dans l’affaire Messi. De sa venue à son départ tt a été mal fait et au moment du divorce évident on prend sanction. Pourtant le PSG était cocu depuis longtemps déjà … on attend donc la même force pour Neymar et les autres qui ne respectent rien depuis x temps — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 3, 2023

Sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés, car si des supporters parisiens sourient de cette sanction, d'autres applaudissent les dirigeants du club de la capitale. « Facile de sanctionner un gars en fin de contrat à qui il reste 3 matchs à jouer à tout casser. On verra si le club aura la même fermeté avec Neymar avec le poker ou Verratti avec les sorties... », « Les sanctions tombent trop tard ! Ils sanctionnent Messi parce qu’ils savent très bien que Messi ne sera plus là l'année prochaine », affirment ceux qui sont d'accord avec Daniel Riolo. Mais en face, il y a aussi du répondant : « Encore une fois Daniel t’es pas honnête, s'il n’avait rien fait, tu aurais dit que le club ce fait encore manquer de respect et maintenant qu’il y’a une réaction de leur part, c'est pas bon aussi… », « Toujours un truc à dire vous auriez été le premier à critiquer si le PSG n’avait rien fait et maintenant qu’ils font ce que tout le monde demande vous critiquez aussi sérieux, vous êtes incompréhensible. ».