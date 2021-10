Neymar, son gros problème au PSG dévoilé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Transparent depuis le début de la saison, Neymar est encore blessé avant le retour de la Ligue des Champions. La période difficile se prolonge, et son entourage pense en connaitre la raison.

De retour de sélection, où il ne semblait pas avoir connu le moindre problème, Neymar a repris le chemin de l’entrainement. Aucun doute ne survenait sur sa participation à une belle semaine en perspective, avec la réception de Leipzig en Ligue des Champions et le déplacement au Vélodrome contre l’OM en Ligue 1. Mais le PSG a fait savoir que son numéro 10 était forfait sur blessure, en raison de problèmes aux adducteurs. Si le Paris SG a encore des stars offensives sous la main, même si Mauro Icardi a des problèmes personnels à la vue de tous sur Instagram, les suiveurs du club parisien se demandent quand Neymar pourra retrouver sa forme. Sa dernière prestation face à Rennes avait été particulièrement décevante, et les critiques ne seront pas mises sous silence cette semaine.

Neymar est trop sincère

Son année civile 2021 est pour le moment la pire de sa carrière en Europe, avec seulement 3 buts dans le jeu (5 sur pénalty) et 8 passes décisives, et une absence un match sur deux. Neymar semble gérer de plus en plus difficilement les attentes placées en lui, d’autant que son niveau physique est souvent défaillant, entre manque de rythme, surpoids et blessures. Mentalement, cela ne va pas beaucoup mieux, et sa dernière déclaration sur le fait que la Coupe du monde 2022 au Qatar serait la dernière de sa carrière n’a rassuré personne. Une franchise qui lui joue des tours selon son entourage, interrogé par Le Parisien sur ces propos. « Il vit tout à fond. Il est très sincère et ne sait pas cacher la vérité de son état d’esprit du moment », font ainsi savoir ses proches, pour qui, en filigrane, Neymar aurait peut-être mieux fait de se taire plutôt que de provoquer des rumeurs sur son manque d’envie de revenir au plus haut niveau.

Le PSG rassuré par Neymar

De son côté, le PSG va devoir prendre son mal en patience, et attendre que le Brésilien arrive enfin à enchainer les matchs convaincants. Pour le moment, sa présence face à l’OM est incertaine, et de toute évidence, le numéro 10 du Paris SG ne sera pas à son meilleur niveau. Mais Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont au moins été rassurés sur le degré de motivation de leur superstar, qui leur a fait savoir qu’il avait bien l’intention de porter l’équipe de Mauricio Pochettino sur ses épaules dans les prochaines années de son contrat.