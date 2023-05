Neymar se fait gifler à Barcelone, il n'a pas honte

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar a passé le dernier week-end à Barcelone afin de fêter avec quelques-uns de ses anciens coéquipiers le titre gagné par le Barça. Mais le joueur brésilien a pris un vrai camouflet sur le plan sportif alors qu'il rêve de quitter le PSG.

Il y a bientôt six ans, Neymar Jr quittait Barcelone par la petite porte, le numéro 10 brésilien payant les 222 millions d’euros de sa clause libératoire avant de filer d’urgence à Paris. Cette séquence reste dans toutes les mémoires du côté de la Catalogne, les socios vivant cela comme une réelle trahison. De plus, et on ne le savait pas sur le moment, mais la dégringolade sportive et financière commençait à cet instant. Même si les années sont passées, et si Lionel Messi a rejoint Neymar au PSG, la rancune contre le Brésilien n’est pas retombée, alors même que ce dernier a toujours des amis dans le vestiaire barcelonais. Du côté du joueur brésilien, la situation est telle du côté de Paris, que désormais, on est prêt à partir au plus vite de la Ligue 1, Pini Zahavi étant à la manœuvre. Cependant, ce dernier ne peut pas toujours réaliser des miracles et Neymar vient de la comprendre brutalement.

Neymar et Barcelone, le rêve d'un retour

Le média sportif Relevo explique que Neymar aurait été vu non seulement avec des joueurs du FC Barcelone, mais également avec des personnes proches de la direction du club. Et concernant son avenir, le joueur du Paris Saint-Germain aurait demandé au Barça si un retour durant le prochain mercato était envisageable, sachant qu’il était prêt à faire un énorme effort sur le plan salarial afin de parvenir à un accord entre Joan Laporta et Nasser Al-Khelaifi. Mais la réponse a été rapide et brutale à en croire Toni Juanmarti. « Neymar sait déjà indirectement que le Barça n'envisage pas son retour. Principalement parce qu'à l’étage de la direction, au Camp Nou, ils ne veulent même plus entendre son nom. Par conséquent, peu importe ce que le joueur et le PSG peuvent proposer, le Brésilien devra donc chercher ailleurs s'il veut changer de club », explique le journaliste espagnol, qui rappelle qu'en 2019, il avait même voulu payer 20 millions d'euros de sa poche pour revenir à Barcelone et larguer le PSG. Un coup dur de plus pour Neymar dont la reprise en compétition n'est pas encore fixée.

On a en effet appris en début de semaine que si l'opération à la cheville du joueur parisien s'était bien passée en février dernier, sa reprise ne se fera pas cet été, l'idée même de voir Neymar être présent pour la 1re journée de Ligue 1, le 12 août prochain, ou même pour le début de la Ligue des champions étant illusoire. Pas de quoi aider au transfert d'un joueur qui est fatigué de sa situation au Paris Saint-Germain, mais gagne tellement d'argent que cela est devenu un obstacle à un transfert ou même un prêt facile, sachant en plus que Neymar est lié jusqu'en 2027 avec le PSG. Quoi qu'il en soit, Neymar le sait, son rêve secret de revenir à Barcelone pour effacer six années de sa carrière est totalement impossible. Son avenir serait plutôt en Premier League, une sacrée différence de climat pour le joueur de 31 ans.