PSG : Neymar jusqu’en 2027, la pire nouvelle tombe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a désormais la certitude qu’il sera très difficile voire impossible de se séparer de Neymar avant la fin du contrat du Brésilien. Actuellement blessé, le numéro 10 de la Seleçao et du Paris Saint-Germain n'envisage pas de quitter la Ligue 1 avant la fin de son contrat.

A en croire les informations divulguées par plusieurs médias, le Paris Saint-Germain souhaite disloquer la « MNM ». Kylian Mbappé est toujours au centre du projet du club parisien mais à ses côtés, il y a au moins un joueur de trop entre Neymar et Lionel Messi. Sauf énorme surprise, c’est l’Argentin qui quittera la capitale cet été, deux ans après sa signature au PSG en provenance du FC Barcelone. Et pour cause, dans son édition du jour, le quotidien sportif en dit un peu plus sur l’avenir de Neymar et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international brésilien ne s’imagine pas ailleurs qu’à Paris. Sous contrat avec le club parisien jusqu’en juin 2027, puisqu'il a levé l'option pour une année supplémentaire en 2022, Neymar a fait savoir à sa direction que malgré des récentes discussions avec Chelsea, il n’avait aucunement l’intention de quitter la capitale française.

Neymar jure de rester au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Malgré une hygiène de vie qui laisse parfois à désirer et des performances trop irrégulières pour satisfaire les dirigeants, le Paris Saint-Germain va devoir continuer à vivre avec Neymar. « Lui, en tout cas, ne se voit pas ailleurs qu'à Paris, pour le moment » affirme catégoriquement le quotidien national. L’entourage du Brésilien a pourtant conscience qu’il y a de fortes chances que Luis Campos revienne à la charge pour le faire partir, comme ce fut le cas il y a six mois. Mais l’intention de Neymar est bien de rester au PSG et l’avenir de son ami Lionel Messi n’y changera rien. L’ancien ailier gauche du Barça se sent bien au sein du club parisien, où il sait que chacun de ses écarts soulèvera des vagues de critiques. Mais désormais, Neymar préfère s’en amuser, quitte à jouer la provocation comme la semaine pasée après sa sortie au poker puis dans un fast-food à plus de minuit. Une attitude qui a fait scandale, d'autant plus que dimanche il s'est encore blessé à la cheville lors de la victoie e Paris contre Lille.

Son intention n'a jamais été de partir

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr ➡ https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR 🇧🇷 pic.twitter.com/rSvlBiKX6D — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 3, 2017

C’est ainsi que du haut de ses 31 ans, Neymar a bien l’intention d’aller au bout de son contrat avec le PSG. L’entourage du joueur reste néanmoins très professionnel et continue d’écouter le marché. Mais tout le monde au sein du clan Neymar a conscience que le salaire XXL du joueur, qui s’élève à 3 millions d’euros par mois, est un obstacle de taille à un transfert. Chelsea et Newcastle se sont renseignés dans un passé plus ou moins proche et à vrai dire, les deux clubs anglais semblent être les deux seuls en Europe à être en capacité financière de s’octroyer les services de Neymar, bien évidemment inaccessible pour les clubs allemands, espagnols ou encore italiens. Les proches du n°10 du PSG assurent en tout cas que depuis sa prolongation en mai 2021 jusqu’en juin 2027, Neymar n’a jamais eu l’intention de faire ses valises.

Son objectif est bien de rester à Paris, d’y briller si possible, à condition que les blessures l’épargnent. Ce qui n’a pas été le cas le week-end dernier avec une nouvelle blessure à la cheville qui l'empêchera de jouer contre l'OM, dimanche au Vélodrome, et qui le rend incertain pour le choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions. De quoi probablement agiter les nuits de Nasser Al-Khelaifi, lequel a tenté il y a deux semaines de vanter les qualités de la star brésilenne au propriétaire de Chelsea. C'était visiblement peine perdue. Les riverains du Brésilien vont devoir s'y faire encore quelques année.