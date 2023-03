PSG : Le Barça a appelé Lionel Messi

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat du côté du Paris Saint-Germain, Lionel Messi est de nouveau annoncé au FC Barcelone, où ses relations avec Joan Laporta se sont clairement améliorées au cours des derniers mois.

Vainqueur de la Coupe du Monde avec l’Argentine en fin d’année dernière, Lionel Messi vit une deuxième partie de saison mitigée au sein du club de la capitale française. S’il continue à être décisif en L1, l’attaquant argentin n’a rien pu faire pour éviter l’élimination du PSG en Ligue des Champions, qui était le grand objectif de Messi à Paris. Autant dire que son avenir au sein du club de la capitale française est incertain. Un temps proche d’une prolongation de contrat, Messi est dans le doute, sachant que le PSG ne serait pas disposé à céder aux exigences de Messi pour son nouveau contrat. Ce qui signifie donc que La Pulga pourrait se retrouver libre en fin de saison. Une aubaine pour le Barça ? Potentiellement, sachant que le joueur de 35 ans est de nouveau en contact avec Joan Laporta. En effet, selon les informations du journaliste catalan Joan Fontes, le président du club catalan a présenté ses excuses à Messi durant l’année passée, et la légende du Camp Nou serait heureuse de la façon dont la conversation s'est déroulée.

Messi prêt à revenir au Barça ?

Tebas: « J’aimerai que Messi revienne à Barcelone, c’est le meilleur joueur de l’Histoire. Il faudrait que des choses changent pour que ça soit possible. » — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) March 16, 2023

Si la gestion du départ de Messi en 2021 semblait être un sujet de tension, il n’en est donc plus un et les deux parties se sont rapprochées, le père de Messi ayant même rencontré Laporta à Barcelone pour discuter d’un éventuel retour du septuple Ballon d’Or. Une vraie possibilité maintenant, puisque le Barça travaille en coulisses pour évaluer la signature de Messi l’été prochain. Pour cela, Xavi est en contact constant avec son ancien coéquipier depuis leur réunion de novembre dernier. Durant celle-ci l’entraîneur espagnol aurait proposé à Messi de garder Busquets et Alba pour qu’il se sente comme à la maison en cas d’éventuel retour. D’après les médias espagnols, Messi serait emballé à l'idée de revenir à Barcelone, où sa famille veut retourner. Mais ce deal dépendra forcément des possibilités économiques que le Barça aura ou pas, à cause du fair-play financier. Autant dire que le feuilleton Messi est encore loin du bout, surtout que le PSG a encore son mot à dire.