Neymar, sa sécurité évite un souci énorme en pleine nuit !

Un homme s'est introduit dans la propriété de Neymar dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été stoppé par la sécurité mise en place autour de la star avant d'être confié à la police et interné.

Depuis quelques mois, les joueurs du Paris Saint-Germain sont placés sous haute surveillance, les attaques nocturnes chez Angel Di Maria et Marquinhos, le soir de PSG-Nantes, ayant fait monter d’un cran l’inquiétude. Et ce lundi, L’Equipe, annonce que dans la nuit de samedi et dimanche, un individu a été « surpris » à quelques mètres de la porte d’entrée du logement de Neymar, après avoir réussi à entrer dans la propriété de la star brésilienne du Paris SG. Repéré par le service de sécurité, ce visiteur nocturne a rapidement été stoppé dans sa tentative, et a aussitôt été interpellé par la police qui avait été alertée. Très vite, les enquêteurs ont constaté qu’ils n’avaient pas affaire à un braqueur mais plutôt à un déséquilibré, lequel affirme qu’il voulait parler de Dieu avec Neymar.

Afin de savoir si cet Angolais de 26 ans pouvait être auditionné, la police a fait venir un expert, lequel a décidé que l’individu en question devait être placé sans délai dans un établissement psychiatrique. A priori, cela faisait plusieurs jours que cet homme avait été repéré en train de s’intéresser à la résidence de Neymar. De quoi rappeler au Paris Saint-Germain qu'il ne devait pas baisser sa garde concernant la sécurité de ses footballeurs.