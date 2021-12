Neymar prêt à claquer la porte du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Absent encore au moins un mois et demi après sa blessure contre l'ASSE, Neymar n'apprécie pas de savoir que le PSG cherche un attaquant. Et cela pourrait l'inciter à demander un bon de sortie.

Victime d’une grosse entorse lors de la victoire du PSG à Saint-Etienne, Neymar ne reviendra pas à la compétition avant le début du mois de février. Une situation qui se répète régulièrement depuis que le joueur brésilien a rejoint Paris, ce qui a fait sourire quelques audacieux, lesquels ont ironisé sur cette blessure qui permettra à Neymar d’aller à l’anniversaire de sa sœur comme chaque année. En attendant, Leonardo a bien noté cette succession de problèmes physiques pour l’ancien joueur du Barça, des soucis qui interviennent toujours quand le rythme s’accélère en Ligue des champions. Tandis que le directeur sportif du Paris Saint-Germain bosse sur l’éventuel départ de Kylian Mbappé, et donc son remplacement, il doit également avoir dans un coin de la tête le cas Neymar, de plus en plus intermittent du spectacle sous le maillot du club de la capitale. C’est pour cela que le dirigeant francilien aurait mis Raheem Sterling sur ses tablettes.

Neymar ne veut pas de Sterling au PSG

Le quotidien El Nacional affirme que l’international anglais de Manchester City est bel et bien dans le collimateur du PSG, Raheem Sterling n’appréciant pas outre mesure de ne pas être un titulaire indiscutable pour Pep Guardiola et étant prêt à changer d’air, y compris pour rejoindre Paris où contrairement à Lionel Messi il ne sera pas perturbé par la météo. Les dirigeants des Citizens seraient prêts à vendre le joueur anglais pour 80 millions d’euros, l’ailier gauche étant lié jusqu’en juin 2023 avec le leader de Premier League. Si le nom du FC Barcelone avait déjà été évoqué, le prix de Raheem Sterling est impossible à payer pour le club catalan, le Paris Saint-Germain est donc le favori. Mais ces rumeurs sur la possible venue de Sterling aurait scandalisé Neymar affirme Laura Alonso, journaliste au Nacional.

Et la journaliste de préciser que face à cette possible venue de l’attaquant international anglais au PSG, Neymar aurait « menacé de quitter Paris s’ils signaient Sterling ». Du côté du clan Neymar, on est persuadé que malgré son contrat jusqu’en 2025 et un salaire XXL, on pourra facilement trouver un nouveau club, le média espagnol citant Chelsea et Manchester United comme point de chute éventuel. A Nasser Al-Khelaifi de savoir s'il faut donner une énième chance à la star brésilienne recrutée pour 222 millions d'euros, ou s'il faut d'ores et déjà tourner la page. Une question qui est forcément brûlante à l'heure où avec le départ possible de Mbappé le Paris Saint-Germain va devoir se régénérer sur le plan offensif.