Mercato : Raheem Sterling en Ligue 1, il ouvre la porte !

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2023, Raheem Sterling n’est plus un titulaire à part entière dans l’esprit de Pep Guardiola.

Auteur de 116 buts en 302 matchs sous les couleurs des Sky Blues, Raheem Sterling a marqué l’histoire de Manchester City. Mais depuis environ un an, l’international anglais de 26 ans n’est plus un titulaire indiscutable aux yeux de Pep Guardiola. C’est ainsi que dans une interview accordée au Financial Times Live, Raheem Sterling a publiquement ouvert la porte à un départ de Manchester City à la fin de la saison. Le PSG, seul club français à avoir les moyens financiers de s’offrir un joueur tel que Raheem Sterling, sera forcément interpellé par la prise de parole de l’ancien buteur de Liverpool. Et pour cause, ce dernier a avoué qu’il aimerait découvrir un championnat étranger et que la Ligue 1 ne le laissait pas insensible.

Sterling aime beaucoup « l’accent français »

« S'il y a une possibilité d'aller ailleurs, j'y suis maintenant très ouvert » a avoué Raheem Sterling dans les colonnes du FTL avant de poursuivre. « En tant que joueur anglais, je n'ai connu que la Premier League. Je me suis toujours dit que peut-être un jour, j'adorerais évoluer à l'étranger pour voir comment je me comporterais face à un tel nouveau défi. J'aimerais apprendre plusieurs langues. J'aime bien les accents français et espagnol » a-t-il conclu. Un appel du pied en bonne et due forme aux clubs de Liga et de Ligue 1 pour Raheem Sterling, dont l’avenir pourrait donc s’écrire loin de Manchester City dans les prochains mois. Joueur offensif le plus efficace de Pep Guardiola il y a deux ans, Raheem Sterling a été rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants à Manchester City. Preuve de sa mauvaise passe, il n’a inscrit qu’un petit but en Premier League -en sept apparitions- depuis le début de la saison.