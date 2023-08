Neymar, légende du foot mais fraude du PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi, Neymar a officiellement quitté le PSG pour la formation saoudienne d'Al Hilal. C'est une page qui se tourne à Paris après 6 ans de collaboration. Toutefois, pas sûr que les supporters parisiens pleurent longuement le Brésilien selon Ludovic Obraniak.

Après Lionel Messi, le PSG a dit adieu à une autre de ses stars offensives : Neymar. Transfert le plus cher de l'histoire du club mais surtout du football mondial, le Brésilien a quitté Paris après une aventure de 6 ans. Une période contrastée avec des hauts et des bas pour l'ancien barcelonais. Neymar a su régaler les supporters par moments, offrant de superbes gestes de classe et amenant le club parisien dans une autre dimension. On se souvient notamment qu'il avait contribué à la seule finale de Ligue des champions du PSG en 2020. Mais, il a manqué trop de matchs, enchaînant les blessures lors de son séjour parisien. En outre, il a été au centre de nombreuses polémiques hors du terrain.

Neymar a raté le coche au PSG et sera vite oublié

A l'heure de quitter le PSG, il faut dresser le bilan de Neymar au club. A t-il réussi son passage ? Est-il devenu une légende du club parisien ? A cette deuxième question, les avis divergent. Le talent du Brésilien est sans doute l'un des plus élevés jamais vu à Paris et en France. Néanmoins, il ne l'a jamais montré suffisamment longtemps. Un élément qui fait dire à Ludovic Obraniak que Neymar est exclu du club des plus grands joueurs du PSG.

Neymar quitte Paris : est-il une légende du PSG ? @Ludo_Obraniak : "Je pense qu'il est une légende du Barça et du Brésil"#EDS pic.twitter.com/NxLREabvOs — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) August 15, 2023

« Le génie doit déboucher sur quelque chose. Neymar est venu à Paris pour s’émanciper de Messi et devenir le meilleur joueur du monde. C’était son objectif. Il devait amener Paris dans son sillage. Au final, c’est zéro ballon d’or alors que pour moi c’était lui le king, il avait tout pour être le meilleur. Quand il était là, je me suis dit que le PSG allait tuer le game, demi de Ligue des champions à chaque fois. Finalement, il devait être la figure de proue et c’est Mbappé qui est passé devant. Ibrahimovic, Thiago Motta ont plus apporté. Dans 10 ans, je l’aurais oublié. Je pense que c’est une légende du Barça, du Brésil mais pas du PSG », a t-il développé dans l'Equipe du soir. Quelque soient les avis sur le parcours de Neymar au PSG, tout le monde se rejoindra pour regretter la fin connue par le joueur brésilien au PSG. Il quitte le club parisien sans titre européen, ni titre individuel. A 222 millions d'euros, le rapport qualité-prix n'est pas du tout optimal.