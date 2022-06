15 millions d'euros, Pochettino envoie l'addition au PSG

Alors que la venue de Christophe Galtier au PSG semble imminente, Mauricio Pochettino est encore officiellement l'entraîneur du club parisien. Il faut dire que les négociations concernant son départ et celui de son staff ne sont pas encore réglées.

A moins de deux semaines de la reprise de l'entraînement au PSG, le nom du futur entraîneur n'est pas encore totalement connu. Si les voyants sont au vert pour une arrivée de Christophe Galtier et qu'un accord a même été trouvé avec le technicien de l'OGC Nice, tout n'est pas réglé avec le club niçois. La question financière reste en suspens d'autant que dans le même moment le PSG est encore empêtré avec le cas de Mauricio Pochettino. Plus précisément, avec le staff technique de celui qui est encore pour quelques heures l'entraîneur principal du PSG.

En effet, si les négociations pour une indemnité de départ sont sur la bonne voie avec Pochettino, ce n'est pas le cas de ses adjoints. Ce dossier reste bloqué et gêne l'arrivée de Christophe Galtier. Les trois personnes concernés sont les deux fidèles adjoints de l'entraîneur argentin, Jésus Pérez et Miguel d'Agostino, ainsi que le préparateur physique. Ce dernier n'est autre que le propre fils de Mauricio Pochettino, Sebastiano.

Christophe Galtier round-up 🔴🔵⏳



📝 2-year (+1 year in option) contract

🔍 Expects everything to be sealed tomorrow

📣 Official announcement not imminent

🗣 Talks are still on with Pochettino staff to part ways