Neymar ivre avant OM-PSG, une faute grave acceptée à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar a les oreilles qui sifflent depuis quelques jours. Et ce ne sont pas les accusations émises par un journaliste du Parisien à l'encontre de la star du PSG qui vont calmer les choses.

Au cœur des rumeurs sur son possible départ du Paris Saint-Germain, Neymar sait que son retour en France dans les prochains jours sera scruté à la loupe. Outre le fait que les supporters du club de la capitale regarderont dans quelle forme physique est le joueur à son retour du Brésil, il s’agira surtout de savoir comment l’attaquant de 30 ans aura digéré la déclaration du président qatari du PSG, lequel a fait comprendre qu’il ne voulait plus de touristes dans son effectif. Des propos durs qui ciblaient très clairement celui que Nasser Al-Khelaifi avait convaincu de venir du Barça en 2017 en pensant qu’il allait permettre à Paris de gagner la Ligue des champions. Cela n’a pas été le cas, et en plus Neymar n’a pas le comportement d’un footballeur qui vise le Ballon d’Or. En décidant de taper du poing sur la table et de nommer Luis Campos dans un rôle de gardien de l’institution, Al-Khelaifi affiche la couleur, et prévient ses joueurs que la fête est finie. A en croire Dominique Sévérac, cela risque de changer de mauvaises habitudes dans le vestiaire, notamment pour un Neymar qui se croyait tout permis au Paris Saint-Germain. En témoigne une incroyable anecdote racontée par le journaliste du Parisien.

Neymar arrive saoul pour s'entraîner avec le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Dans On refait le Match, Dominique Sévérac revient sur un épisode datant de la saison passée et qui, selon lui, témoigne de l’incroyable comportement de Neymar au PSG. « Désormais, Christophe Galtier pourra le mettre sur le banc du PSG s’il arrive en retard ou saoul aux entraînements. Le 7 février 2021, il y avait le Classico au Vélodrome contre Marseille, le 5 février c’est l’anniversaire de Neymar. Le 6 février, c’est à dire entre son anniversaire et le match contre l’OM, il est arrivé saoul à l’entraînement au Camp des Loges. Le PSG a dit qu’il avait une gastro-entérite et il a débuté sur le banc à Marseille avant de remplacer Mauro Icardi en deuxième période. Ça, c’est terminé ! Paris ne dira plus qu’il a une gastro, il restera chez lui, il ne jouera plus pendant un mois si Luis Campos le décide et Christophe Galtier aura le pouvoir de le mettre sur le banc ou de ne pas le faire jouer s’il le veut. Avant, quand c’était Emery, Pochettino ou Tuchel, l’entraîneur avait peur en mettant Neymar de côté que quelqu’un de l’entourage du joueur, ou même son père, vienne frapper à la porte du président. Là c’est terminé, c’est ça la fin du bling-bling », a expliqué, sur l’antenne de RTL, Dominique Sévérac en référence à la petite phrase prononcée par Nasser Al-Khelaifi. Et ce n'est pas la première fois que Neymar est visé par ce genre d'attaque sur son hygiène de vie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Personne n'a oublié l'échange entre Daniel Riolo et Neymar, via les réseaux sociaux, sur ce même sujet en avril dernier. « Il ne s’entraine quasiment plus. Neymar arrive limite alcoolisé à l’entraînement. Il va au règlement de compte avec le club. Il est en rupture totale avec le vestiaire », avait confié le journaliste de RMC. En réponse, la star brésilienne, qui venait de marquer un doublé contre Lorient avait répondu à Daniel Riolo : « J'étais "ivre", c'est pour ça que c'est passé… comme ils disent ici ». Avec le recul, et compte tenu des révélations du journaliste du Parisien, on se dit que Neymar ne manque pas de culot.