Neymar clashe Daniel Riolo, l'alcool fait des miracles

Auteur d'un doublé contre Lorient, Neymar en a profité pour envoyer un petit missile à Daniel Riolo, qui l'avait accusé d'arriver à l'entrainement sans être en pleine possession de ses moyens.

Ce n’était pas un poisson d’avril, mais Daniel Riolo a fait savoir après le fiasco du PSG contre le Real Madrid, qu’il se jugeait comme un candidat au poste de président du club parisien. Bien évidemment, le polémiste n’a pas vraiment ses chances, Nasser Al-Khelaïfi ayant été confirmé à ce poste par l’Emir du Qatar en personne, et aucun changement n’est prévu aussi haut dans la hiérarchie. Mais nul doute que s’il avait récupéré les commandes du PSG, Daniel Riolo aurait certainement pris parmi ses premières décisions d’éjecter Neymar du club francilien. Avec Marco Verratti probablement. Mais concernant le Brésilien, le consultant de RMC ne supporte plus son manque de sérieux, et son rendement en chute libre. Et ce n’est pas le doublé de l’ancien barcelonais contre Lorient qui va le faire changer d’avis.

Il y a quelques jours, Daniel Riolo était même allé très loin en accusant tout simplement Neymar d’arriver au Camp des Loges avec un coup dans le nez, à la limite d’être bourré et totalement inapte à s’entrainer. « Il ne s’entraine quasiment plus. Neymar arrive limite alcoolisé à l’entraînement. Il va au règlement de compte avec le club. Il est en rupture totale avec le vestiaire », avait lancé le consultant de RMC, pour qui la situation n’était plus tenable pour Neymar au PSG.

Pas mal pour un joueur bourré

Le Brésilien était resté silencieux ces dernières semaines malgré cette sortie qui lui a forcément été rapportée. La preuve avec ce petit message bien placé sur les réseaux sociaux pour montrer qu’il n’a rien oublié. Le numéro 10 du PSG a attendu son doublé face à Lorient pour lancer une petite pique en story sur son compte Instagram. Commentant son doublé face aux Merlus, Neymar l’a expliqué avec forcément une grosse dose d’ironie : « J'étais "ivre", c'est pour ça que c'est passé… comme ils disent ici », a lancé Neymar avec une tonne de smiley rigolard pour agrémenter sa publication. Il faut dire que sur l’action en question, le Brésilien a effectué une action que l’on n’avait pas vu depuis très longtemps. Avec petit pont, accélération, une-deux puis finition parfaite pour clôturer le score.

Daniel Riolo ne change pas d'avis sur Neymar

Une petite revanche pour Neymar, même si ce n’est pas ça qui va faire changer d’avis Daniel Riolo. Ce dernier a déjà prévenu ceux qui retourneraient leur veste après le doublé de l’ancien barcelonais qu’ils ne méritaient pas de supporter le PSG. Comme d’habitude, le polémiste de RMC ne fait pas dans la demi-mesure, et ce n’est pas la réponse de Neymar qui va le faire baisser d’un ton.