Neymar humilie le PSG, le Qatar complice !

Par Mehdi Lunay

Neymar, blessé à la cheville depuis le 28 novembre dernier, restera au Brésil jusqu'au 9 janvier prochain. Des vacances prolongées afin d'officiellement continuer ses soins mais qui sont, pour certains, le signe d'un nouveau caprice de la star du PSG.

On le sait Neymar aime son pays, le Brésil. Un amour qui se ressent quand la star du PSG porte le maillot de la Seleçao. Une affection qui se voit aussi par la durée et la fréquence de ses venues au pays, surtout depuis qu'il est au PSG. Très et trop souvent blessé depuis son arrivée à Paris, Neymar a pris l'habitude de rester de nombreuses semaines au pays, notamment pour voir sa famille mais aussi pour faire la fête. Sa passion pour le carnaval de Rio de Janeiro a été au centre des débats et des polémiques par le passé par exemple, tout comme l'anniversaire de sa soeur. Le joueur brésilien bénéficie d'une grande liberté au PSG et le prolongement récent de son séjour au Brésil interroge.

Soins ou fiesta pour Neymar au Brésil ?

En effet, ces vacances en plus de Neymar arrivent à un peu plus d'un mois d'une confrontation cruciale face au Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pendant que ses coéquipiers du PSG ont déjà repris sous la pluie de Vannes en coupe de France, le Brésilien profite encore de la chaleur auriverde. Neymar semble bien loin de se préoccuper des matches de son club même s'il a posté un petit message sur Instagram « hat trick » pour féliciter Mbappé pour sa performance en Bretagne.

Sinon Neymar prépare son marathon de fêtes du nouvel an… dans ce domaine il reste performant régulier et joue 100% des matches … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) December 30, 2021

Malgré la communication du PSG qui indique que Neymar doit « poursuivre ses soins au Brésil jusqu’au 9 janvier avec des membres du staff médical et performance du Paris Saint-Germain. Son retour à l’entraînement est toujours prévu dans environ 3 semaines », beaucoup d'observateurs ne sont pas dupes. Jérôme Rothen ou encore Daniel Riolo fulminent de l'attitude du club et du joueur. « Sinon Neymar prépare son marathon de fêtes du nouvel an… dans ce domaine il reste performant régulier et joue 100% des matches … », a écrit Riolo sur Twitter.

E minha namorada que me levou pra conhecer o Neymar 😭🙏 pic.twitter.com/0E3KCMa1Ac — ᴡɪʟʟɪᴀɴ ɢᴜɪᴍᴀʀᴀᴇs✖️ (@wlguimaraess) January 2, 2022

Il faut dire que les doutes sur l'état d'esprit et les intentions du Brésilien sont renforcés par sa communication sur les réseaux. Comme le rapporte déjà le Parisien, Neymar alterne soins mais aussi fêtes et soirées poker. Jouer gros, miser des sommes importantes et risquer de tout perdre. Avec Neymar, le PSG commence à s'habituer aux codes du poker. Et pourtant, le PSG assure, selon Le Parisien, que le timing prévu est parfaitement respecté, et que cette semaine supplémentaire de travail chez lui va lui permettre d'enlever ses béquilles le 8 janvier, et de revenir en pleine forme le jour suivant. De plus, avec la contagion XXL du Covid en France, le Paris SG ne voulait pas trop exposer Neymar et le freiner en cas de test positif. Tout le monde s'est donc mis d'accord pour que le Brésilien reste chez lui quelques jours de plus.