Neymar et le PSG, le Qatar risque de pleurer en 2023

Par Corentin Facy

En cinq années au PSG, Neymar a connu des hauts mais surtout des bas, avec des blessures et des envies de retour à Barcelone.

Cette saison en revanche, Neymar est irréprochable et affiche une forme resplendissante au Paris Saint-Germain. Déjà auteur de 11 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues en 2022-2023, l’international brésilien est de retour à son meilleur niveau. De bon augure pour le Brésil avant la Coupe du monde au Qatar mais également pour le PSG, qui court toujours après sa première Ligue des Champions. Interrogé par BeInSports, Kaka, grand ami de Neymar, a évoqué la forme actuelle du n°10 du Paris SG.

Et pour l’ancien meneur de jeu de l’AC Milan et du Real Madrid, il est clair que Neymar est heureux comme rarement dans la capitale française, au point de ne plus vouloir partir. Car dans l’esprit de Neymar, le projet du PSG est un projet à long terme et par conséquent, le « Ney » ne voit maintenant plus aucune raison de s’en aller, lui qui a sollicité ses dirigeants pour revenir à Barcelone par le passé. Il semblerait toutefois que ce temps soit complètement révolu.

Neymar très heureux au PSG selon Kaka

« Nous sommes des amis proches. J’ai beaucoup parlé avec Neymar et il est clair que ça s’est mal passé pour lui au PSG l’année où il voulait revenir à Barcelone. Il a eu des problèmes avec les supporters. Mais aujourd’hui il est heureux » a expliqué l’ancien meneur de jeu du Real Madrid au sujet de Neymar, avant de conclure. « Il pense que c’est un projet à long terme. Année après année, l’équipe se renforce, ils gagnent en cohésion pour remporter un trophée vraiment important comme la Ligue des Champions. Il est heureux à Paris et au PSG » a fait savoir Kaka, pour qui il est clair que Neymar n’a aucunement l’intention de quitter la capitale à court terme.

Une bonne nouvelle pour le PSG, qui va déjà devoir s’occuper de la probable succession de Lionel Messi l’été prochain. Pour rappel, l’international argentin arrive en fin de contrat en juin prochain et pour l’heure, rien ne laisse penser qu’il va prolonger, la Pulga devant prendre une décision après la fin du Mondial au Qatar. A moins que son ami Neymar ne parvienne à le convaincre de rester encore un peu avec lui, le Brésilien ayant donc un avenir longue durée avec le Paris Saint-Germain. Autant de questions auxquelles Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, Lionel Messi et Neymar vont devoir répondre.