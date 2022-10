Neymar et le PSG, c'est fini !

Dans : PSG.

Décevant l'an passé, Neymar est en grande forme depuis la reprise avec 12 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues en 2022-2023. Mais son avenir est très compromis.

A quelques semaines de la Coupe du monde, qu’il espère remporter avec le Brésil, Neymar est dans une forme olympique. Et en attendant de savoir si cela durera après le Mondial au Qatar, c’est le Paris Saint-Germain qui en profite. Effectivement, le n°10 du PSG totalise déjà 12 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, des statistiques qui en font le joueur le plus décisif en France. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, Neymar s’impose comme le leader technique de l’équipe de Christophe Galtier. Il est pourtant improbable qu’il reste au-delà de la saison en cours en raison de ses conflits avec Kylian Mbappé et de sa relation particulière avec le public parisien.

Ze Roberto envoie Neymar au Real Madrid

Dans une interview accordée à L’Equipe, son compatriote Ze Roberto, ancien joueur de la Seleção, a estimé qu’il était inévitable selon lui que Neymar quitte le PSG à la fin de la saison. « Neymar et Mbappé, ça ne peut pas durer. J'ai l'impression qu'il n'a jamais été accepté à 100 % par ses supporters. Mais c'est sa faute. C'est à cause de son comportement. La relation entre Neymar et Paris est abîmée et le divorce se profile. Moi, je le vois disputer la Coupe du monde, finir la saison puis partir. J'en suis presque sûr. Neymar est un garçon sensible. Il a besoin du soutien des supporters, des médias, du groupe. S'il ne se sent pas aimé, il va aller voir ailleurs » a lancé Ze Roberto dans les colonnes du quotidien national. Et le compatriote de Neymar a lâché une petite bombe sur la probable destination du n°10 du Paris Saint-Germain.

Un départ du PSG semble inévitable

Interrogé par L’Equipe sur le futur club de Neymar, Ze Roberto a estimé qu’un transfert du meneur de jeu parisien au Real Madrid était toujours une hypothèse plausible. « En Espagne. Au Real Madrid. Si je me trompe… vous me rappelez, d’accord ? » a lancé l’ex-milieu de terrain du Brésil, pour qui Neymar est toujours une cible de Florentino Pérez au Real Madrid. Reste maintenant à voir s’il s’agissait d’une prédiction de Ze Roberto, ou si l’ex-milieu de la Seleção a bel et bien des informations quant à l’avenir de Neymar. Quoi qu’il en soit, selon lui, un départ du PSG est absolument inévitable. A moins que ce soit Kylian Mbappé qui fasse ses valises l’été prochain et dans ce cas de figure, il ne serait plus impossible de voir Neymar (et peut-être Messi) rester une saison de plus dans la capitale française. Tout dépend au final de Neymar, dont le contrat courant jusqu’en 2027 au PSG le rend décisionnaire.