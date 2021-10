Neymar et Jérôme Rothen, ça balance des secrets !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen a décidé de s'acharner sur Neymar, et il a balancé quelques dossiers sur l'attaquant brésilien du PSG.

Jérôme Rothen a beau être un ancien joueur du Paris Saint-Germain, il commence à sérieusement agacer certains supporters du PSG, lesquels estiment que le consultant du RMC est lancé dans une croisade contre le club de la capitale. Après l’interview de Kylian Mbappé, où il a été accusé de complaisance concernant l’attaquant tricolore lorsqu’il s’est agi de parler de sa relation avec le club de la capitale, Jérôme Rothen se focalise ces derniers jours sur Neymar. Alors que l’attaquant du Paris Saint-Germain semble vivre des moments difficile, JR est sans pitié et l’enfonce un peu plus, même si on imagine bien qu’actuellement au Brésil Neymar n’est pas vraiment à l’écoute de ce que dit l’ancien joueur.

🗣 "À l'arrivée, je n'ai pas l'impression qu'il soit en dépression sur certaines soirées bien arrosées. Là, il est heureux sur la piste de danse."



🇧🇷 @RothenJerome en a marre d'entendre "certains Brésiliens se plaindre quand ça les arrange". #rmclive pic.twitter.com/eZyxvHaTHd — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 13, 2021

Partant du principe que Neymar est toujours prêt à partir en soirée, le consultant en déduit que ses propos ne sont que du cinéma pour tenter de justifier des performances pas dignes de son niveau et surtout des 32 millions d’euros que la star brésilienne touche chaque saison au PSG. Et quand Jérôme Rothen monte dans les tours, cela tacle évidemment très fort, et même de plus en plus fort. Partant d’un discours général sur les joueurs brésiliens, il en arrive très vite au cas Neymar dont il estime qu’il se fout clairement du monde en venant dire, dans un documentaire pour DAZN que la pression était trop forte sur ses épaules que ce soit avec la Seleçao ou sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Neymar habitué des restaurants et des discothèques de Paris et de sa région

« Je ne veux pas faire d’amalgame, car j’ai connu des joueurs brésiliens qui étaient bien plus forts psychologiquement que Monsieur Thiago Silva, que Monsieur Neymar. Et pour ce dernier, même s’il faut respecter ce qu’il dit sur la dépression, car il y a beaucoup de gens en dépression et dans de nombreux milieux et ça peut aussi arriver à des footballeurs. N’empêche que quand tu as l’image et le statut de Neymar, il y a des choses que tu peux régler en privé. Tu peux avoir des états d’âme, mais il ne faut pas tout annoncer comme cela publiquement surtout quand ça t’arrange. À l'arrivée, je n'ai pas l'impression qu'il soit en dépression sur certaines soirées ou certaines nuits bien arrosées en région parisienne ou sur Paris. Je ne vais pas citer les restaurants et les discothèques, mais il ne se cache même pas. Neymar réserve à son nom, c'est même pas discret, et là je peux vous dire qu'il est heureux sur la piste de danse. Son métier c’est d’être heureux sur un terrain de football, c’est vrai que depuis le début de saison il n’est pas bon et la saison passée il n'a pas été au niveau en raison de blessures souvent liées à son hygiène de vie », a fulminé Jérôme Rothen qui s’est plaint d’être insulté par certains supporters sur les réseaux sociaux suite à ses interventions sur Neymar.

View this post on Instagram Une publication partagée par Neymar Jr Site (@neymarjrsiteoficial)

Et après près de 4 minutes d’un monologue très sévère, où il a également allumé Thiago Silva, Jérôme Rothen est passé à autre chose. Mais pas les fans du PSG qui estiment qu’encore une fois le consultant de RMC est allé beaucoup trop loin. « En fait Rothen devient ou plutôt s’affirme comme un vrai beauf. Au début je croyais qu’il jouait un rôle et qu’il était cool et sensible. Mais il est juste con et reac. Le formatage RMC te détruit, environnement de travail nauséabond. Il a balancé », « Ces brésiliens ont 3 Rothen dans chaque jambe, le donneur de leçons le mec il roule a plus de 200 kmh et il parle », « Donc le mec n'a pas le droit d'être heureux de danser ou de passer une bonne soirée ??? Et il n'a donc pas le droit de ressentir un mal être en parallèle. ??? Jérôme y a des limites à ne pas dépasser et la tu vas trop loin à mon humble avis. Faut pas tout mélanger. », les amabilités n’ont pas manqué pour saluer la performance de Jérôme Rothen contre Neymar et Thiago Silva.