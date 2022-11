Neymar est redevenu Dieu au PSG et au Brésil

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Soumis à de vives critiques il y a encore quelques mois au Brésil et au Paris Saint-Germain, Neymar a renversé la tendance. Au point même que la star de la Seleçao fait rêver le club et son pays.

« Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat (…) Il faut se discipliner, sur le terrain et en dehors. Celui qui veut rester dans son confort, qui ne veut pas se battre, il restera de côté. » En juin dernier, sans citer Neymar, Nasser Al-Khelaifi avait clairement mis un énorme coup de règle sur les doigts de la star brésilienne du Paris Saint-Germain, ce dernier sortant d’une saison où il avait encore une fois mis en furie les supporters du club de la capitale. Attaqué sur son comportement en dehors des terrains, et surtout son hygiène de vie épouvantable, le numéro 10 brésilien du PSG a pris cher, mais sa réponse a été parfaite.

Neymar a la forme, et plus les formes, le Brésil respire

En effet, histoire de faire taire les critiques, Neymar a passé l’été à bosser physiquement et pas à enchaîner les pina colada sur les plages brésiliennes. Résultat, fini le Ney bouffi, et cela s’est rapidement ressenti sur les pelouses de Ligue 1 où l’on a retrouvé celui qui avait justifié que le Paris Saint-Germain débourse 222 million d’euros pour le faire venir en 2017 du FC Barcelone. S’exprimant sur le cas de l’attaquant de la Seleçao, Christophe Galtier a reconnu qu’il était totalement emballé par un joueur qu’il avait averti dès leur première rencontre. « Je lui ai dit que j’étais très heureux d’être son entraîneur. Ensuite, je lui ai dit : « Évidemment que j’entends beaucoup de choses, que j’ai lu beaucoup de choses mais je suis ici sans aucun a priori. Je vais juger sur place ». Et heureusement parce que si j’avais du adapter ma position sur ce que j’avais entendu », a fait remarquer l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Et au Brésil aussi on s’emballe à quelques jours du premier match du Mondial 2022 pour la Seleçao contre la Serbie le 24 novembre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Tandis que l’histoire du soutien de Neymar à Jair Bolsonaro a déjà été oubliée, les Brésiliens croient qu’avec une telle star au sommet de son art et de sa forme physique, la quête du titre de champion du monde au Qatar est clairement plus envisageable. « Avec Neymar en forme, nous avons de très bonnes chances de gagner la Coupe du monde, car c'est un joueur qui fait vraiment la différence sur le terrain. Nous fondons nos espoirs sur son talent, mais il ne joue pas seul. En jouant bien, en étant motivé, je suis sûr qu'il va motiver les autres joueurs et leur faire sentir qu'ils sont importants pour qu'ils puissent gagner », a confié, à l’AFP, un Cafu qui croit que le Brésil peut renouer avec un titre mondial, notamment grâce à Neymar.

✈️🇨🇱



Enquanto a Seleção Principal trabalha em Turim para a estreia na @fifaworldcup_pt ...



... A Seleção Sub-20 chega ao Chile para dois amistosos na reta final antes do Torneio Sul-Americano Conmebol, em janeiro.



🗓️

🇧🇷 x 🇨🇱 - 17 e 20 de novembro.



📸: Adriano Fontes/CBF pic.twitter.com/b4LB4cl9Wy — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 14, 2022

A noter que mardi, lors de l'entraînement collectif du Brésil, qui se déroule jusqu'à samedi à Turin avant un départ vers le Qatar, Neymar a été préservé, tout comme Marquinhos. Mais du côté de Tite, il n'y a aucune inquiétude concernant les deux joueurs du Paris Saint-Germain, Neymar et Marquinhos ayant juste eu besoin d'un peu repos après avoir joué dimanche contre Auxerre.