Neymar fait une promesse, le PSG craint le scandale

Par Claude Dautel

A 48 heures du match PSG-Haifa en Ligue des Champions, Neymar semble être obsédé par les élections présidentielles au Brésil, au point même de venir en direct soutenir Jair Bolsonaro.

Nasser Al-Khelaifi et les dirigeants du Paris Saint-Germain ont pris cher ces dernières semaines, l’affaire des comptes accusateurs sur les réseaux sociaux n’étant pas à la gloire de ces derniers. Alors que sportivement le PSG enchaîne les bonnes performances, et que le calendrier va encore se densifier jusqu’au Mondial, c’est du côté de Neymar que les regards se tournent. Suspendu vendredi soir lors de la victoire de l’équipe de Christophe Galtier à Ajaccio, le numéro 10 brésilien paraît une nouvelle fois avoir des préoccupations autres que le football. Cette fois, il ne s’agit pas des jeux en ligne, de la télé-réalité ou des jeunes femmes, mais de la politique. Et à une semaine du second tour des élections présidentielles au Brésil, Neymar soutient plus que jamais le président sortant, Jair Bolsonaro, lequel affiche sans détour des positions ouvertement racistes et homophobes. Et le scrutin est tellement serré que Neymar est utilisé sans détour par l’adversaire de Lula.

Neymar aidé par le président du Brésil

Accusé par Lula de soutenir Bolsonaro pour des raisons fiscales, Neymar a vivement démenti, et samedi soir, alors que ses coéquipiers et lui préparent la réception décisive du Maccabi Haïfa en Ligue des champions, Neymar s’est invité en direct dans un talk-show sur Youtube pour apporter son soutien au candidat d’extrême-droite. « Je ne l’ai jamais dit, mais je remercie le président Bolsonaro qui dans le moment le plus difficile de ma vie a été le premier à prendre publiquement position en disant qu'il était de mon côté. Je sais que je me dois de rendre cette affection qu'il avait pour moi sans me connaître. On ne s'était pas rencontré ni même parlé, il a cru en moi. A moi de faire pareil. J'ai confiance en lui, je pense que c'est la bonne personne pour diriger notre Brésil », a lancé l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain. Et quoi qu’on pense de Jair Bolsonaro, Neymar est libre de dire et de voter pour qui il veut. Seul souci, le PSG pourrait être mêlé à tout cela.

Car s’il faudra attendre dimanche prochain, et le second tour des élections présidentielles pour savoir qui de Jair Bolsonaro ou Lula sera élu, Neymar a déjà fait une promesse au président sortant s’il était réélu, à savoir célébrer son premier but après le scrutin en faisait un « 22 » avec ses deux mains, ce chiffre étant celui qui figure sur les bulletins de vote pour Bolsonaro. Le joueur du Paris Saint-Germain souhaite réserver cela au Mondial 2022, avouant qu’une victoire de Bolsonaro aux élections et du Brésil au Qatar serait une formidable raison de faire la fête et de rendre heureux le peuple. Cependant du côté du PSG, on va probablement veiller de près au fait que Neymar ne mélange pas ses positions personnelles et celles du club déjà sous le feu régulier des critiques. Autrement dit, si Neymar veut fêter une éventuelle victoire de Bolsonaro lors d'un match, il devra le faire loin du Paris Saint-Germain.

Neymar doit se focaliser sur le football

Du côté des supporters du PSG, on espère surtout que Neymar ne va pas se perdre dans les nombreuses histoires extra-sportives. Car celui qui a marqué 12 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison semblait avoir retrouvé l'intégralité de son talent après une préparation idéale. Mais entre son procès à Barcelone et ses prises de positions sur des sujets politiques, Neymar ne se focalise plus uniquement sur le football, et cela s'est un peu vu lors des derniers matchs du Paris Saint-Germain. Luis Campos et Christophe Galtier auront Ney à l'oeil.