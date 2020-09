PSG : Mbappé 2025, le Qatar affiche son rêve pour Paris

Dans : PSG.

Sous contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé aurait annoncé au Paris Saint-Germain sa volonté de partir l’été prochain. C’est du moins la version du Times, contredite en Allemagne.

L’information publiée par le très sérieux quotidien britannique n’a fait que confirmer la tendance de ces derniers mois. Selon nos confrères, Kylian Mbappé a pris sa décision, il ne prolongera pas son contrat qui expire en 2022 et réclamera un bon de sortie l’été prochain. Un choix communiqué à la direction du Paris Saint-Germain. Rien de très surprenant dans la mesure où l’attaquant attiré par le Real Madrid fait traîner ce dossier depuis un long moment. Il n’empêche qu’un revirement de situation n’est pas à exclure. Car de son côté, la Sky en Allemagne contredit le Times et affirme que Mbappé n’a pas totalement écarté l’hypothèse d’une prolongation.

Les discussions sont certes difficiles avec le club de la capitale, mais l’ancien joueur de l’AS Monaco pourrait attendre afin d’observer l’évolution du finaliste de la Ligue des Champions pendant la saison. Une manière de vérifier si le Paris Saint-Germain correspond à ses attentes et à ses ambitions très élevées. Nul doute que les Parisiens feront leur maximum pour le rassurer, cette prolongation, si possible jusqu’en 2025 selon le voeu des propriétaires qataris, étant décrite comme la priorité absolue. Y compris devant celle de Neymar. Reste à savoir si, en cas d’échec, le champion de France prendrait le risque de conserver son attaquant et de le perdre sans indemnité l’année suivante.