Neymar condamné à payer 5 ME pour avoir snobé l’écologie

Par Corentin Facy

Neymar a été condamné à payer 5 millions d’euros par un magistrat brésilien pour avoir construit un lac artificiel dans sa maison de Rio de Janeiro.

On ne fait pas ce que l’on veut, parfois même dans l’enceinte de sa maison, et Neymar l’a appris à ses dépens au cours des dernières heures. Alors qu’il avait construit un gigantesque lac artificiel dans son manoir de Rio de Janeiro sans permis environnemental, la star du Paris Saint-Germain a été rattrapée par la patrouille. En effet, le conseil municipal de Mangaratiba a affligé un total de quatre amendes à Neymar pour « violations environnementales dans la construction d'un lac artificiel dans le manoir du joueur » rapporte le secrétariat du conseil dans un communiqué officiel.

Au total, les sanctions s’élèvent à 3,3 millions de dollars, soit environ 5 millions d’euros. Au total, le n°10 du PSG s’est rendu coupable d’une dizaine d’infractions parmi lesquelles l'exécution de travaux soumis au contrôle environnemental sans avoir eu le vert des autorités, le captage et le détournement d'eau de rivière sans autorisation ou encore l'enlèvement de terrain et la suppression de végétation, là encore sans autorisation. Un Grand Chelem pour Neymar qui va devoir payer pour tout cela.

Neymar a 20 jours pour faire appel

C’est à cause de plaintes du voisinage sur les réseaux sociaux que les autorités se sont intéressés aux travaux illégaux de Neymar, lequel a désormais 20 jours pour faire appel. Si ce n’est pas le cas dans le délai imparti, alors l’ancien attaquant du FC Barcelone sera dans l’obligation de payer les 5 millions d’euros d’amende qui lui ont été infligés. De leur côté, les autorités brésiliennes ont ordonné l’arrêt de toute activité de travaux dans la villa de Neymar à Rio de Janeiro. Mais absolument pas traumatisé par le fait qu’il ait violé la loi, l'attaquant vedette du PSG et de la Seleçao a de son côté organisé une fête… et s’est baigné dans son lac. Un fait divers de plus au palmarès de Neymar…