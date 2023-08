Wijnaldum fait une fleur au PSG, le Qatar hallucine

Dans : PSG.

Depuis le début de l’été Georginio Wijnaldum s’entraîne dans le loft en attendant que le PSG lui trouve une porte de sortie. Une situation interminable pour l’international néerlandais, pressé de faire ses valises.

Prêté à l’AS Roma la saison dernière, où il a joué de malchance avec une grave blessure au tibia, Georginio Wijnaldum a fait son retour au Paris Saint-Germain cet été. L’international néerlandais espérait peut-être convaincre Luis Enrique afin de se faire une place dans la capitale français, mais il a vite compris que ça n’allait pas se passer de cette manière. Très rapidement, l’ancien capitaine de Liverpool a été envoyé dans le loft, ce groupe de joueurs sur lequel le PSG ne compte pas et qui s’entraîne à part, loin des troupes dirigés par Luis Enrique.

A moins de quinze jours de la fin du mercato, la situation de Wijnaldum ne s’est toujours pas décantée et le principal intéressé commence sérieusement à se lasser. La preuve, L’Equipe dévoile que l’international néerlandais a proposé au PSG de résilier gratuitement son bail et donc de s’asseoir sur un an de salaire puisqu’il est actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2024. Le Qatar aurait pu accepter cette offre afin d’économiser le émoluments de l’ex-milieu de terrain de Liverpool. Mais selon le quotidien national, Wijnaldum va encore devoir patienter puisque Loïc Tanzi nous apprend que le Paris SG a refusé la proposition de son joueur.

Le PSG exige 6 millions d'euros pour Wijnaldum

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos attendent 6 millions d’euros pour libérer le milieu de terrain néerlandais. Malgré toute sa bonne volonté de faire économiser au Paris Saint-Germain sa dernière année de salaire, le milieu relayeur de 32 ans va devoir continuer de prendre son mal en patience. A l’instar de Julian Draxler, il reste pour l’instant cantonné au loft alors que d’autres indésirables ont réussi à trouver une porte de sortie ces derniers jours. C’est notamment le cas d’Abdou Diallo, de Leandro Paredes ou encore Renato Sanches.