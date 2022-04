Neymar au PSG, ça va mal se finir !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Etincelant ces deux derniers matches de Ligue 1 avec ses acolytes de l'attaque du PSG, Neymar semble enfin retrouver son football. Toutefois, l'hygiène de vie du joueur brésilien n'annonce rien de bon.

Enfin, les supporters du PSG ont pu savourer toute la technique et la qualité de leur trio d'attaque composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. En deux matches, les trois hommes ont explosé Lorient (5-1) puis Clermont (6-1) avec un énorme impact en terme de buts et de passes décisives. Si Kylian Mbappé était dans la lancée de ses derniers mois, c'est un retour au premier plan pour Neymar. Le Brésilien était blessé en début d'année, puis il était à la peine sur ses matches de reprise. Mais, en l'espace d'une semaine, il s'est offert cinq buts et a participé activement aux démonstrations de force de son équipe. De là à imaginer que cinq ans après avoir quitté le Barça pour signer au Paris Saint-Germain, Neymar était enfin redevenu footballeur à plein temps, il y a un pas que tout le monde hésite à franchir.

Neymar doit maigrir, le PSG doit lui imposer cela

Certains se mettent déjà à rêver d'un Neymar retrouvé pour le futur et notamment pour la saison prochaine. Et s'il revenait au niveau qui était le sien entre 2014 et 2018, avant sa première blessure à Paris ? Une perspective balayée d'un revers de main par l'ancien joueur du LOSC, Ludovic Obraniak. L'actuel consultant pour la chaine l'Equipe juge que le Brésilien n'affiche pas le physique adéquat pour ce faire. Des kilos en trop symboliques d'un manque de sérieux et d'une usure mentale qui lui font craindre que les belles années de Neymar ne soient déjà passées et que malheureusement le champion olympique 2016 ait entamé son lent déclin. Pour Obraniak, le mal est fait et la réalité va rattraper le footballeur parisien.

📲 La story de Neymar cette nuit : « Ivre 🤣🤣🤣 3 ⚽️ + 🍷+ CS » pic.twitter.com/j5qKcRFymr — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) April 10, 2022

« Si la question c’est de savoir s’il peut revenir au top. Déjà, regardez-le, il n’avait pas du tout le même physique quand il était au top. Physiquement, il est complètement métamorphosé. Il a pris plus de masse, il est moins léger, il est moins virevoltant, il est moins aérien. Quand on regarde Benzema, Lewandowski, Ronaldo, c'est autre chose. Pour être au haut niveau à un certain âge, il faut une énorme exigence. Neymar a commencé le football très tôt. Peut-être qu’aujourd’hui, avec toute cette starification, il a une certaine usure. Il n’a peut-être plus envie de tout ça », a confié Ludovic Obraniak. Sans passer par une cure à Mérano, le dilemme semble simple pour Neymar : une meilleure forme physique ou la fin des ambitions à moyen terme. L'exemple de Cristiano Ronaldo ou de Karim Benzema incitent à penser que le Brésilien est quasiment contraint à un régime forcé pour peser sur la scène européenne. Mais le veut-il vraiment ? La question se pose quand on constate que samedi soir, après la correction mise à Clermont, et un triplé, le footballeur brésilien est venu en pleine nuit chambrer ceux qui lui reprochent de trop boire en illustrant son message avec un verre de vin rouge.

Neymar doit partir ! Il alerte le PSG

Neymar a mis en 1 match plus de but que Vinicius en 4 mois pic.twitter.com/7BihyTMDIu — 𝗕𝗲𝗿𝗼 (@ArobaseBeroJR) April 9, 2022

Une provocation qui avait mis en colère un autre ancien joueur, Jérôme Rothen. « Neymar ? Mais tais-toi ! Tu nous mets trois buts et tu viens faire le malin parce que tu as mis 5 buts en deux matchs ? Il nous prend tous pour des cons, des jambons. (…) Ça ne va pas effacer le reste. Je pense que la majorité des gens ont envie de voir Neymar s’en aller au mois de juin. Et comme par hasard, à force de dire et de constater, aujourd’hui à Doha ils se posent la question. Ils ont mis du temps mais ils se disent que c’était une mauvaise idée, de le prolonger et de l’avoir pris », a lancé cette semaine celui qui a porté le maillot du Paris Saint-Germain. Un constat terrible concernant un joueur qui prouve trop rarement qu'il est encore capable de gestes totalement incroyables. Le vrai Neymar est tellement fort, qu'on ne peut pas accepter ce qu'il est doucement devenu.