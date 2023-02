Neymar a un sérieux problème, le PSG est au courant

Dans : PSG.

Le PSG tremble pour Kylian Mbappé, sorti sur blessure face à Montpellier mercredi soir mais également pour Neymar, absent dans l’Hérault.

Les planètes ne s’alignent pas bien pour le Paris Saint-Germain à une semaine du choc face à l’OM en Coupe de France et quinze jours avant le huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Mercredi soir, le club de la capitale s’est mis à trembler pour Kylian Mbappé, touché au genou et à la cuisse et contraint de céder sa place dès la vingtième minute de jeu. L’international français est reparti du stade de la Mosson en boitant et la grimace affichée par le champion du monde 2018 face aux journalistes présents en zone mixte n’a rassuré personne. Au-delà du cas Mbappé, le PSG tremble pour Neymar. Absent dans l’Hérault, officiellement en raison d’une fatigue musculaire, l’international brésilien est en réalité touché à la cheville et l’état de celle-ci inquiète le staff de Christophe Galtier.

La cheville de Neymar inquiète le PSG

Le quotidien national affirme dans son édition du jour qu’à deux semaines du choc contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, « l’état de la cheville de Neymar, laissé au repos mercredi, suscite des doutes en interne ». Une mauvaise nouvelle de plus pour le PSG, qui pourrait s’avancer vers son match de la semaine prochaine au Vélodrome contre l’OM sans deux de ses trois stars et avec une attaque totalement remodelée. Lionel Messi pourrait être accompagné de Carlos Soler et d’Hugo Ekitike, pas vraiment de quoi faire frissonner les défenseurs de Marseille et encore moins ceux du Bayern Munich en Ligue des Champions si Mbappé et Neymar venaient à déclarer forfait pour le choc des huitièmes de finale de la C1. En attendant des nouvelles rassurantes de la part de son staff médical, Christophe Galtier n’a pas fini de se faire des cheveux blancs et d’imaginer le PSG sans Mbappé ni Neymar dans les semaines à venir.