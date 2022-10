Neymar a la rage, il secoue le PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Neymar est enfin de retour à son meilleur niveau avec le PSG. Cette saison, le Brésilien est irrésistible et ne cesse d'empiler les buts et les passes décisives. Mais pour atteindre ce niveau, Neymar a dû en baver et demande à ce que ses coéquipiers s'arrachent pour aller chercher le titre européen.

Cet été, des rumeurs ont laissé présager un départ du Brésilien. Acheté 222 millions d'euros lors de l'été 2017, Neymar a probablement été placé sur la liste des transferts par le club de la capitale. Sans résultat. Toujours est-il que le joueur de 30 ans est aujourd'hui encore au PSG et qu'il compte bien prouver que celui qui porte le projet de QSI, c'est bien lui. Auteur de 11 buts et 9 passes décisives en 13 rencontres cette saison, Neymar est le deuxième joueur le plus efficace des cinq grands championnats derrière Erling Haaland avec Manchester City. Ce regain de forme s'explique par un travail acharné pour revenir au plus haut niveau durant la pré-saison. Car contrairement à ce que l'on peut penser, Neymar travaille dur et aime souffrir pour obtenir des résultats. C'est notamment ce qu'il a confié lorsqu'il a abordé la Ligue des Champions dans une interview pour le site du PSG.

Neymar aime souffrir pour gagner

« La Ligue des champions, c'est une compétition très difficile. Nous savons qu'il y a de grands joueurs, de grandes équipes et qu'il y a des moments dans les matches où il faut souffrir. Donc, pour gagner, une équipe doit savoir souffrir, apprendre à souffrir, souffrir de manière à ne pas encaisser de but, à ne pas donner d'espace à l'adversaire. Mais je pense que c’est quelque chose de normal de souffrir pendant un match, dans une compétition de si haut niveau. C'est donc une bonne chose que ça se produise maintenant, car c’est comme ça que nous nous préparons pour les phases finales » a expliqué l'ancien joueur du FC Barcelone qui aime donc se mettre minable pour devenir meilleur et remporter des trophées. Les supporters parisiens espèrent probablement que Neymar va se donner à fond pour enfin offrir la C1 à Paris.

En tout cas, le changement est clairement visible cette saison, avec un goût pour le repli défensif qui étonne énormément. Ce fut encore le cas à Lisbonne sur certaines actions, et cela démontre aussi que le Brésilien n'est plus le joueur un peu égoïste qui ne joue que quand il a le ballon dans les pieds. « Sur et en dehors du terrain, je suis quelqu’un qui fera tout pour aider mes coéquipiers, pour gagner. Je suis très compétitif. Aujourd'hui, je pense que je me sens comme un joueur plus complet, puisque je peux défendre, attaquer ou marquer des buts, faire des passes décisives, tout ce que vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus complet qu'avant », a expliqué un Neymar qui n'a, paradoxalement, jamais été aussi efficace depuis qu'il travaille plus pour le collectif et dribble beaucoup moins. Une belle leçon de changement de comportement et d'évolution pour un joueur qui a disparu de la course au Ballon d'Or ces dernières saisons.