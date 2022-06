Newcastle fonce sur le Neymar 2.0, le PSG range le champagne

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG rêve en cachette de se débarrasser de Neymar. Newcastle, un temps intéressé, veut surtout acheter le nouveau Neymar.

Luis Campos est arrivé aux manettes du PSG mais les premières décisions ne tomberont pas tout de suite. Il faut que le nouvel entraîneur soit nommé pour cela, ce qui n’est pas encore le cas. Néanmoins, il y a quelques certitudes venues d’en haut comme le fait que Mauro Icardi soit poussé vers la sortie et mis sur la liste des transferts. Le Paris Saint-Germain n’en fait pas de mystère et rêve d’une solution pour se défaire de l’Argentin et faire de la place. Mais au plus haut niveau, il y a un autre départ en attaque qui fait rêver, c’est celui de Neymar. A Paris, on ne croit plus vraiment au Brésilien, qui va se donner à fond à la reprise pour être opérationnel pour la Coupe du monde au Qatar, mais risque ensuite de lâcher prise, le rendez-vous dans le Golfe étant déjà programmé pour être le dernier de Neymar dans sa carrière à ce niveau.

Avec encore un long contrat et des performances pas forcément à la hauteur, Neymar déçoit en dépit de sa récente prolongation. Le transférer sera très compliqué, mais le PSG pouvait compter sur Newcastle, qui rêvait d’une belle tête d’affiche pour son nouveau projet. Toutefois, les dirigeants des Magpies ne donnent plus vraiment signe de vie ces derniers temps. Il faut dire qu’ils se concentrent sur… son successeur. En effet, Globo Esporte annonce que le club anglais s’intéresse de près à Angelo Gabriel, dont le profil rappelle clairement l’ancien barcelonais. A 17 ans, il est déjà utilisé en équipe première de Santos, le club qui a mis sur la carte Neymar et Pelé.

35 millions d'euros pour le nouveau Neymar

Les discussions avec le club brésilien et les agents du joueur se poursuivent, et l’entraineur de Santos y met son grain de sel. « Il est comme Neymar en terme de dribble, de vitesse et de capacité à changer de direction », a livré Betinho, à propos d’Angelo qui a déjà battu des records pour Santos, avec notamment son but en Copa Libertadores qui en a fait le plus jeune buteur de l’histoire de cette compétition, à 16 ans et 105 jours. La colonie brésilienne de Newcastle, qui comprend Wellington et Bruno Guimaraes, pourrait donc s’agrandir. Et le club anglais se payerait donc le nouveau Neymar, plus jeune et plus prometteur, pour une somme proche de 35 millions d’euros.