Navas s'en va, le PSG adore l'ennemi de... Luis Enrique

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se doit de régler pas mal de chantiers lors de cette intersaison. Parmi les dossiers importants, celui des gardiens de but.

Luis Enrique va faire ses premiers pas prochainement comme nouvel entraineur du PSG. L'Espagnol aura pas mal de pression sur ses épaules. D'abord, l'ancien du Barça devra continuer de faire gagner Paris. Aussi, il devra s'assurer de la bonne manière de jouer, alors que les dernières saisons auront été très compliquées à ce niveau-là. Enfin, Luis Enrique est attendu concernant sa gestion des stars.

Et pour mettre tous les ingrédients de son côté, l'ex-sélectionneur de l'Espagne devra faire des choix forts dans le vestiaire. Parmi les chantiers importants du PSG cet été lors du mercato : le poste de gardien de but. Sergio Rico est hospitalisé, Keylor Navas indésirable et Gianluigi Donnarumma douteux de son avenir. Le PSG va donc devoir imposer sa loi. Le premier à partir va logiquement être Keylor Navas.

Le PSG prêt à tenter un coup de folie ?

Le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023

Keylor Navas ne veut pas jouer les doublures à Paris et avait rejoint Nottingham Forest en fin de saison passée. Il ne restera pas au sein du club anglais et se cherche un nouveau défi. Luis Enrique ne bloquera pas son départ. Mais il se dit cependant qu'un autre gardien de taille pourrait le remplacer. En effet, 90 min indique ces dernières heures que le PSG est intéressé par le profil de David De Gea. L'Espagnol n'arrive pas à se mettre d'accord pour prolonger avec Manchester United, qui veut le remplacer par André Onana. Les champions de France voudraient donc sauter sur l'occasion pour le recruter et le mettre en concurrence avec Gianluigi Donnarumma.

Une information qui a de quoi surprendre néanmoins, car les rapports entre Luis Enrique et De Gea sont compliqués. Le nouvel entraineur du PSG avait peu à peu mis de côté le portier de Manchester United en sélection espagnole. Egalement, la dernière cohabitation entre deux portiers de renom au PSG (Donnarumma et Navas) n'avait pas porté ses fruits sportivement. Mais avec le club de la capitale, on n'en est pas à une surprise près.