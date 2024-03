Nasser al-Khelaïfi refuse de discuter avec le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le Real Madrid va déjà récupérer Kylian Mbappé à la fin de la saison, un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. En plus de l'attaquant français, le club espagnol tente de recruter un autre joueur parisien. Nasser al-Khelaïfi ne veut même pas écouter l'offre des Merengue.

Les relations entre le PSG et le Real Madrid ne sont pas en très bons termes, encore plus avec la saga Kylian Mbappé. L'attaquant français a annoncé son départ de Paris, et c'est très probablement pour rejoindre la Maison Blanche, sachant que même les autres clubs européens qui pourraient en avoir les moyens ne tentent pas leur chance dans ce dossier. Des transactions entre le Real Madrid et le PSG ne sont pas vraiment à prévoir prochainement. Pourtant, Florentino Pérez a encore envie de faire du business avec Paris. D'après les informations d'El Nacional, le Real Madrid a approché le club de la capitale au sujet d'Achraf Hakimi. Mais le média espagnol affirme que Nasser al-Khelaïfi ne veut même pas prendre la peine d'écouter la proposition du président du club de la Maison Blanche et qu'aucune négociation n'est envisageable. Le boss du PSG martèle ses positions à l'encontre du Real Madrid et n'ouvre absolument aucune porte.

Nasser ferme la porte à un retour d'Achraf Hakimi au Real

Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le PSG, Achraf Hakimi est un nom qui est souvent cité sur le marché des transferts. Le club madrilène aimerait sécuriser son couloir droit avec le joueur de 25 ans. À l'approche du mercato estival et avec le probable départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, la rumeur d'un retour du Marocain dans son club formateur prend encore plus d'ampleur. Mais Nasser al-Khelaïfi ne souhaite pas négocier et estime qu'à l'heure actuelle, le latéral droit n'est pas un joueur à vendre, probablement encore moins au Real Madrid, club rival du PSG depuis quelques saisons, autant sur un plan sportif qu'économique. Les deux géants pourraient d'ailleurs se retrouver en finale de la Ligue des Champions puisqu'ils ne sont pas dans la même partie de tableau. Quoi qu'il arrive, le Real Madrid va avoir beaucoup de mal à entrer en négociations avec le PSG au sujet d'Achraf Hakimi.