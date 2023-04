Nagelsmann au PSG, c'est du bluff

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

En 2023, les résultats du PSG sont catastrophiques. Le club de la capitale enchaîne les défaites et Christophe Galtier se dirige inéluctablement vers un départ. Son successeur n'est pas encore trouvé car Nagelsmann est en pourparlers avec un autre club.

À neuf journées de la fin du championnat, le PSG ne compte que six points de plus sur le RC Lens et l'OM. Si Galtier est pressenti pour terminer au moins la fin de la saison à Paris, il va devoir se remettre à gagner des matchs pour ne pas être licencié avant la fin de l'exercice 2022/2023. Même si le PSG parvient à conserver son titre de champion de France, le technicien français devrait selon toute vraisemblance, quitter le club de la capitale. Néanmoins, les dirigeants parisiens doivent d'abord lui trouver un remplaçant et pas n'importe lequel. Un entraîneur qui sera capable de redorer le blason du PSG. Alors que Julian Nagelsmann semblait être une piste crédible, l'Allemand se dirige vers Chelsea.

Nagelsmann offre un peu de répit à Galtier

Selon les informations de Fabrizio Romano, même si le PSG a exprimé son intérêt pour son bourreau Nagelsmann, le technicien allemand est surtout proche de rejoindre Chelsea. « Malgré les rumeurs selon lesquelles le PSG approcherait Julian Nagelsmann, je n'ai connaissance que de discussions avec Chelsea à ce stade. Néanmoins, le PSG sera probablement dans le domino des dirigeants puisque Christophe Galtier pourrait quitter le club, c'est une possibilité sérieuse » a déclaré le spécialiste du mercato sur Caught Offside.

Évincé du Bayern Munich malgré la victoire contre le PSG en Ligue des Champions, le jeune coach de 35 ans se retrouve sans club. Si Paris est intéressé par l'ancien entraîneur du RB Leipzig, Nagelsmann est en contact avancé avec la direction des Blues qui vient de se séparer de Graham Potter et de nommer provisoirement Frank Lampard. Ce qui laisse un peu de répit à Christophe Galtier car si Paris ne parvient pas à trouver un entraîneur de renom, le Français sera conservé à la tête du PSG pour une saison supplémentaire. Galtier ne tient plus qu'à un fil à Paris mais l'espoir persiste encore alors que les supporters parisiens réclament eu changement pour enfin briser cette malédiction en C1.