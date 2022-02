Kanté et Pogba au PSG, ça rêve plus grand au Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de renforcer le milieu de terrain du PSG l’été prochain, Leonardo vise Paul Pogba mais rêve également de Ngolo Kanté.

Qui va renforcer les rangs du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato ? La question se pose tous les ans, le Qatar ayant les moyens financiers de recruter n’importe quel joueur de la planète. L’été dernier, le Paris SG avait frappé fort en recrutant Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma. En juin prochain, le club de la capitale pourrait se concentrer sur un secteur de jeu toujours défaillant aux yeux de la direction sportive, à savoir le milieu de terrain. A en croire les informations de Todo Fichajes, la priorité du PSG à ce poste se nomme toujours Paul Pogba. Et pour cause, le milieu de terrain de Manchester United sera libre de tout contrat à la fin de la saison, et les excellentes relations entre Leonardo et Mino Raiola laissent toutes les chances au PSG de rafler la mise dans ce dossier.

Une offre de 60 ME du PSG pour Kanté ?

N’Golo Kanté on Champions League nights… 🤩 pic.twitter.com/GVEnIn4mZy — LDN (@LDNFootbalI) February 22, 2022

Mais selon le média espagnol, un autre champion du monde français intéresse le Paris Saint-Germain au milieu de terrain… et non des moindres. En effet, le PSG viserait également Ngolo Kanté, en fin de contrat avec Chelsea en juin 2023. Auteur d’une prestation XXL avec les Blues contre Lille la semaine dernière en Ligue des Champions, l’ancien Caennais est un taulier aux yeux de Thomas Tuchel, qui ne souhaite évidemment pas s’en séparer. Mais le Paris Saint-Germain a bien l’intention de tenter sa chance dans ce dossier. Une offre à hauteur de 60 millions d’euros de la part du PSG pour Ngolo Kanté est d’ailleurs dans les tuyaux. A moins d’une énorme surprise, cette proposition ne devrait pas convaincre Chelsea de vendre son milieu de terrain aux trois poumons. Mais dans le cas où Kanté ferait trop tarder les Blues au sujet de sa prolongation de contrat, le club londonien pourrait songer à vendre son milieu de terrain. C’est ce qu’espèrent secrètement les dirigeants du Paris Saint-Germain.

Ces derniers jours, cette rumeur de la venue de N'Golo Kanté avait déjà circulé dans les médias anglais. Mais Chelsea semblait prêt à accepter de refuser toutes les offres pour son milieu français, estimant que même s'il parait libre en fin de contrat dans un an il aurait largement rentabilisé les 36 millions d'euros payés par Roman Abramovitch en 2016 de Leicester. Bien évidemment, tout pourrait changer pour le club londonien, notamment si son propriétaire russe était contraint de réellement lâcher les Blues sous la pression politique. Du côté du Parc des Princes, on garde tout cela sous le coude en attendant de voir l'évolution du dossier.