Murillo, la nouvelle cible étonnante du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Confronté à de longues absences, et au possible départ de Marquinhos, le Paris Saint-Germain pourrait renforcer sa charnière centrale cet été. Le club de la capitale s’intéresserait au Brésilien Murillo, remarqué pour sa première saison sous le maillot de Nottingham Forest en Angleterre.

Etant donné le départ annoncé de Kylian Mbappé cet été, les rumeurs mercato du Paris Saint-Germain concernent essentiellement le secteur offensif. Il est clair que le champion de France en titre devra trouver des solutions pour compenser la perte de son meilleur buteur. Cela passera peut-être par la signature de l’ailier de Liverpool Luis Diaz, décrit comme la priorité du Qatar, à défaut de plaire à Luis Campos.

Le PSG et Marquinhos, c'est la galère https://t.co/853tQqUlxh — Foot01.com (@Foot01_com) March 20, 2024

Quoi qu’il en soit, le conseiller sportif ne sera pas uniquement focalisé sur les attaquants. Cette saison, l’entraîneur Luis Enrique a été confronté à de nombreuses blessures au sein de sa charnière centrale. Les longues absences de Presnel Kimpembe et de Milan Skriniar ont réduit sa marge de manœuvre. Ces pépins physiques, ainsi que le possible départ du capitaine Marquinhos, qui ne serait pas retenu par la direction, pourraient inciter le Paris Saint-Germain à recruter un défenseur central comme Murillo (21 ans).

Murillo a la cote sur le marché

En effet, The Telegrah confirme l’information d’autres médias britanniques selon laquelle les Parisiens apprécient le profil du Brésilien. Le joueur de Nottingham Forest brille dès sa première saison en Angleterre et semble déjà prêt à franchir un nouveau cap. D’autant que son club, récemment pénalisé de quatre points pour violation du fair-play financier, devra sans doute vendre pour rééquilibrer ses comptes.

Certaines sources parlent d’un possible transfert aux alentours de 20 millions d’euros, alors que le média cité donne un prix situé entre 60 et 80 millions d’euros. Un montant peu crédible pour un défenseur central arrivé pour 12 millions d’euros en provenance du Corinthians l’été dernier. A noter que Liverpool, Arsenal, Chelsea, Newcastle et le FC Barcelone seraient également sur le coup.