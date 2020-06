PSG : Double surprise en défense au mercato ?

Dans : PSG.

Cette semaine, le Borussia Dortmund a officialisé la signature de Thomas Meunier en provenance du Paris Saint-Germain.

Ce départ, attendu depuis plusieurs semaines dans la capitale, va obliger le PSG à recruter un latéral droit au mercato. Plusieurs noms ont d’ores et déjà filtré, comme ceux d’Hamari Traoré (Rennes) ou encore d’Adam Marusic (Lazio Rome). Deux pistes qui sont toujours d’actualité selon L’Equipe, qui indique que Leonardo s’est effectivement renseigné sur le défenseur de Rennes et sur le Serbe de la Lazio. Mais le quotidien national a apporté une précision supplémentaire très intéressante en indiquant que le Paris Saint-Germain n’était pas fermé à l’idée de recruter deux joueurs au poste de latéral droit…

Deux renforts à droite, aucun dans l'axe ?

« Le directeur sportif du PSG n’exclut d’ailleurs pas de recruter deux joueurs à ce poste. Avec le départ de Meunier, le club de la capitale ne compte plus qu’un seul véritable latéral droit, le jeune Colin Dagba » rappelle le média. Si le Paris Saint-Germain venait à recruter deux joueurs au poste de défenseur droit, cela pourrait également signifier que Thilo Kehrer sera considéré à 100 % comme une alternative à Marquinhos et à Kimpembe dans l’axe. Autrement dit, le PSG pourrait ne recruter aucun défenseur central supplémentaire malgré les départs de Tanguy Kouassi et de Thiago Silva, mais s’offrir deux latéraux à droite. Un choix qui ne manquera pas de surprendre certains observateurs, mais qui peut être judicieux à condition bien sûr de ne pas se tromper quant aux profils des joueurs choisis pour combler le départ de Thomas Meunier. Surtout, la volonté première de Leonardo est de recruter malin, avec des faibles indemnités de transfert et des salaires plus raisonnables que ceux distribués par le passé…