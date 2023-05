Mourinho va refuser le PSG, Rome y croit fort

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les rumeurs sur l'identité du futur entraîneur du PSG s'accélèrent, le nom de José Mourinho revenant sans cesse. Mais du côté de Rome, l'espoir de garder l'entraîneur portugais augmente de jour en jour.

La victoire du Paris Saint-Germain dimanche soir à Auxerre n’a pas rassuré sur le niveau de jeu du club de la capitale, et cela confirme la position instable de Christophe Galtier au poste d’entraîneur. Dans les coulisses, Luis Campos est à la manoeuvre, et si le fantasme Zinedine Zidane est toujours vivant, le conseiller sportif portugais veut convaincre José Mourinho de venir au PSG. Homme de toutes les victoires, le Special One a déjà été contacté, et la Repubblica affirmait même samedi qu’une première aurait été transmise par la direction parisienne à l’actuel entraîneur de la Roma. Mais cela ne signifie que Mourinho a dit « oui » à Paris, et à quelques heures de la réception de Salerne au Stadio Olimpico, un match que l’AS Rome doit gagner pour redevenir européen, les supporters des Giallorossi veulent croire que le coach portugais va rester. Une info va d’ailleurs dans ce sens.

José Mourinho présent lors de la finale du Master 1000 de Rome, reçoit une véritable ovation de la part du public : pic.twitter.com/zFbiGL9C2X — José Mourinho Show (@Jmshow10_) May 21, 2023

Journaliste du site spécialisé RomaGiallorossa, Marco Violi assure que José Mourinho ne serait pas du tout décidé à signer au Paris Saint-Germain, car il sait qu’au Parc des Princes ce n’est définitivement pas l’entraîneur qui fait la loi. « J’ai eu un message d’un dirigeant influent et de ce que j’ai compris, c'est que Mourinho restera à l’AS Rome. Il a compris qu’au PSG, il ne peut pas travailler comme il voudrait », explique le journaliste italien, qui a fait le bonheur des supporters romains. Car dans la capitale transalpine, le coach de la Roma fait l'unanimité, et pas que chez les amateurs de football. Ainsi, ce dimanche, José Mourinho a assisté à la finale du tournoi de tennis remporté par Daniil Medvedev, et lorsque le visage du Special One est apparu sur l'écran géant, c'est un tonnerre d'applaudissements qui a été entendu, Mourinho montrant qu'il appréciait cet accueil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jose Mourinho (@josemourinho)

Entre un Paris Saint-Germain où les joueurs sont des rois et les entraîneurs des pions que le Qatar renverse chaque année ou presque, et l'AS Rome, où il est considéré comme le nouvel Empereur, José Mourinho pourrait donc avoir finalement décidé d'aller au bout de son contrat dans un an. Mais on le sait, la force de frappe du PSG est énorme, et il ne fait aucun doute que Luis Campos pourrait revenir à la charge avec de nouvelles promesses faites pour convaincre le Special One que cette fois le champion de France veut réellement changer et que Nasser Al-Khelaifi sera à l'écoute de son entraîneur et pas de son vestiaire. Il faut désormais savoir si cela peut suffire, tout cela avec l'ombre permanente de Zinedine Zidane. Dans deux semaines, la saison 2022-2023 sera terminée, on en saura alors beaucoup plus.