Mourinho au PSG, les conséquences seront terribles

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf rebondissement, Christophe Galtier ne sera plus l'entraineur du PSG la saison prochaine. Parmi les pistes que la direction francilienne apprécie, on peut citer José Mourinho, ce qui déclencherait une valse surréaliste.

La fin de saison du PSG n'est pas de tout repos. Le club de la capitale doit aller chercher le 11e sacre de son histoire en Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier sont très bien partis pour le faire mais les attitudes ne plaisent pas. Pour ne rien arranger, le climat global autour du PSG n'est pas le meilleur, entre l'affaire Galtier et les rumeurs de départ concernant Leo Messi. Ce nouveau titre se joue dans une indifférence relative qui ne met pas le PSG en lumière sportivement. Un PSG qui sait que des changements doivent s'imposer la saison prochaine. La presse nationale, dans sa grande majorité, s'accorde à dire que Galtier ne sera pas conservé. Pas mal de noms sortent pour reprendre les rênes du club de la capitale. A ce jour, José Mourinho semble être le grand favori.

Nagelsmann, ça tourne mal

Selon Don Balon, plus les jours passent et plus le Special one se rapproche du PSG. Ses bonnes relations avec Luis Campos joueraient en sa faveur. Idem pour le conseiller sportif, qui se sait sur la sellette après deux mercatos totalement ratés. Si Doha tente toujours de convaincre Zinedine Zidane, c'est bien Mourinho qui tient la corde, le champion du monde 98 n'étant pas chaud pour relever le projet pour l'instant flou du club de la capitale. Si Mourinho débarque à Paris, c'est un véritable jeu des chaises musicales qui va démarrer.

Le média espagnol explique ainsi qu'Antonio Conte prendrait la place du Portugais à la Roma, Zidane choisirait de rejoindre la Juve et Mauricio Pochettino pourrait alors signer à Chelsea, voire au Real Madrid si Carlo Ancelotti décidait de partir. Aussi, alors que Julian Nagelsmann a refusé Chelsea pour se concentrer sur des négociations avec Tottenham, les Spurs privilégieraient l'option Luis Enrique. L'ancien coach du Bayern serait donc le grand lésé de l'histoire pour le moment et si toutes ces informations venaient à se concrétiser et transformeraient donc les banc de touche pour la saison prochaine.