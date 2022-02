Moise Kean de retour ? Le PSG prêt à payer 28ME !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Décevant depuis son retour à Turin, Moise Kean est pourtant l'objet d'une obligation d'achat de la part de la Juventus auprès d'Everton. Toutefois, le PSG, intéressé par son ancien attaquant, pourrait sortir la Juve de cette difficile situation.

Il avait été l'une des belles surprises des derniers mercatos parisiens. Moise Kean avait été prêté au PSG par Everton lors de l'été 2020 et n'avait pas déçu l'état-major parisien. Auteur de 17 buts en 41 matches, il avait performé en Ligue 1 comme en Ligue des Champions et avait offert une alternative sérieuse à Mauro Icardi à la pointe de l'attaque. Toutefois, il n'a pas pu rester dans la capitale, la faute aux exigences financières d'Everton pour céder son attaquant international italien. Cet été, Kean est alors reparti à la Juventus Turin, son club formateur, pour un prêt avec obligation d'achat de plus de 28 millions d'euros.

Kean flop de la Juve, bon plan du PSG ?

Depuis, on ne peut pas dire que la Juve soit grandement satisfaite de son investissement. Kean est à la peine sous le maillot bianconeri avec quatre buts inscrits en 26 matches. Un rendement tellement insuffisant que le club turinois est allé chercher un autre buteur, Dusan Vlahovic, à la Fiorentina. Le buteur serbe très performant n'a pas tardé à frapper et pousse Kean vers le banc de touche. Toutefois, il sera quand même turinois la saison prochaine à moins d'un nouvel acheteur sur le coup et c'est là que le PSG entre en piste.

✈ #Mercato 🇫🇷 #Ligue1

📝 Dans une situation compliquée à la Juventus, Moise Kean pourrait retourner au PSG !https://t.co/90pkAd9beV — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 9, 2022

En effet, selon Football Italia, le PSG est intéressé à l'idée de rapatrier son ancien buteur l'été prochain. Le club parisien pourrait entrer en négociation avec les deux clubs concernés Everton et la Juventus. Le dossier est rendu complexe à cause de l'obligation d'achat qui fixerait le montant minimum du joueur à 28 millions d'euros. Cela resterait toutefois bon marché par rapport à d'autres joueurs du même poste en Europe. De plus, ni Everton, ni la Juventus ne vont retenir un attaquant qui n'a pas convaincu ces deux équipes. Les supporters parisiens pourraient donc revoir cet attaquant qui avait fait bon impression lors de son premier passage. Avec le possible départ de Kylian Mbappé, il constituerait une option de remplacement à moindre coût, à défaut d'être aussi fort que le Français.