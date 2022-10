Mitraillé à Reims, le PSG a souffert comme jamais

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

À l'occasion de la 10e journée de la Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du Stade de Reims. Pénalisé suite à l'exclusion de Sergio Ramos avant la mi-temps, Paris a subi comme rarement en championnat.

Cette rencontre contre Reims était un vrai match piège pour le PSG. Avec les absences de Neymar et de Lionel Messi au coup d'envoi, Christophe Galtier avait pris la décision de laisser ses stars au repos, en vue du match de Ligue des Champions contre le Benfica Lisbonne et du classique contre l'OM le week-end prochain en Ligue 1. Avec l'expulsion de Sergio Ramos dès la 41e minute, le club de la capitale a été contraint d'évoluer en infériorité numérique pendant plus de 45 minutes. Forcément, le PSG a revu ses plans pour conserver le point du match nul en subissant les offensives de Reims comme rarement pendant les 45 dernières minutes de la rencontre.

Le PSG au bord de la rupture contre Reims

Face à la formation d'Oscar Garcia, le PSG a subi 24 tirs durant la rencontre. Une anomalie pour Paris qui ne concède généralement que moins de 15 frappes en Ligue 1. Il faut remonter au 21 décembre 2011 pour trouver trace d'une telle fébrilité défensive. Paris c'était incliné ce jour-là face à l'AS Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard. Une statistique inédite mais assez logique au vu de la physionomie du match et de l'infériorité des Parisiens. Néanmoins, malgré un surnombre, les rouges et blancs n'ont pas su trouver la faille et profiter d'un avantage conséquent. Reims reste quatorzième du championnat avec 8 points inscrits et se bat toujours pour se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. De son côté, le PSG conserve sa place de leader avec 26 points dont 3 de plus que l'OM, défait par l'AC Ajaccio lors de cette 10e journée.