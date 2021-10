Messi remplacé à la mi-temps, Pochettino se fait tailler

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Après une première période catastrophique, au cours de laquelle le Paris Saint-Germain a pris l’eau contre le LOSC au Parc des Princes (0-1 à la 45e), Mauricio Pochettino a décidé de sortir Lionel Messi dès la mi-temps.

Privé de Kylian Mbappé, victime d’une infection ORL au cours des derniers jours, le club de la capitale française alignait quand même une belle attaque pour le choc de ce vendredi soir contre Lille. Puisqu’en haut de son 4-3-3, Mauricio Pochettino avait coché les noms de Di Maria, Messi et Neymar. Sauf que lors des 45 premières minutes, les trois Sud-Américains n’ont rien fait de bon ou presque… Si bien que l’entraîneur argentin a choisi de sortir le sextuple Ballon d’Or dès la mi-temps. Pas vraiment à cause de sa prestation mitigée en position de faux numéro neuf, mais plutôt à cause de son état de santé.

Le PSG est médiocre. Messi aussi. #PSGLOSC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) October 29, 2021

Incertain avant cette rencontre face au champion de France en titre, en raison d’une gêne musculaire, Messi avait finalement été titularisé par son coach. Probablement une petite erreur, vu que l’ancienne star du Barça est sortie à la pause, à cause d’un… « souci musculaire ». Remplacé par Mauro Icardi, de retour après avoir réglé ses problèmes personnels avec Wanda Nara, Messi en a pris pour son grade sur les réseaux sociaux après sa prestation indigente sous le maillot du PSG. Une de plus en L1, une compétition où l’Argentin n’a toujours pas trouvé le chemin des filets… De quoi inquiéter les suiveurs du football français, qui savent aussi que le niveau de jeu affiché par le PSG de Pochettino n’aide pas forcément Messi.

Lionel Messi aura donc couru :

- 3,56 kilomètres (Tiago Djalo 2e avec 4,47 kms)

- 3 sprints

- 4,88 km/h de moyenne



Une gêne, mais quand même... — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) October 29, 2021

La dernière fois que j'au vu le PSG aussi nul le problème c'est que Lionel c'était pas Messi mais Potillon #PSGLOSC — Florian Gazan (@flogazan) October 29, 2021

Ça va durer combien cette mascarade du PSG de Pochettino ? Les 30 premières minutes sont tellement ridicule collectivement. Une semaine de travail, une semaine pour proposer ça à la maison tactiquement ? Plus on avance et plus ça s’empire.. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) October 29, 2021