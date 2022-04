Messi, le flop du PSG perd ses derniers soutiens

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, Lionel Messi a peiné à exister face à la défense bien organisée de l’Olympique de Marseille lors du Classique.

L’international argentin du Paris Saint-Germain a touché beaucoup de ballons en première mi-temps mais n’a jamais réussi à se montrer dangereux. Après le repos, Lionel Messi a peu à peu disparu de la circulation et même s’il a marqué deux buts refusés en raison de positions de hors-jeu logiquement signalés, il reste bien trop discret et beaucoup trop décevant. Sur l’antenne de RMC, le consultant Walid Acherchour s’est montré sans pitié avec Lionel Messi, qu’il a systématiquement défendu ou presque depuis le début de la saison, mais qui devient de plus en plus difficile à soutenir en raison de ses prestations irrégulières et parfois fantomatiques. Le journaliste a par ailleurs égratigné Kylian Mbappé, toujours excellent avec le PSG mais qui a pour une fois raté son match face à l’OM ce dimanche soir au Parc des Princes.

Un geste technique parfaitement maîtrisé 😌



Leo Messi 🙌 pic.twitter.com/nvK70IQytE — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 22, 2021

Walid Acherchour pas tendre avec Léo Messi

« S’il y a vraiment un homme transparent au PSG, encore contre l’OM dimanche, c’est Messi. Je l’ai beaucoup défendu cette saison, il a eu une bonne période de janvier à février. C’est aussi le cas de Mbappé qui a fait l’un de ses pires matchs de la saison. Dans son expression corporelle, il y a quelque chose qui n’allait pas. Mbappé, tu peux lui mettre n’importe quelle défense, s’il a envie il a envie. Or contre Marseille, je n’ai pas senti qu’il avait envie. Messi a perdu tous ses duels contre Gueye, il n’a pas été énormément concerné. A un moment, j’avais trouvé les critiques assez dures à son égard quand moi je le trouvais intéressant. Mais face à Marseille dans le contenu je l’ai vraiment trouvé fantomatique » a lancé Walid Acherchour, pour qui Lionel Messi doit clairement apporter davantage dans le jeu du Paris Saint-Germain. Encore plus lorsque le PSG est opposé à une équipe défensive comme c’était le cas de l’OM au Parc des Princes dimanche.