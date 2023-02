Messi et Neymar sont finis, le PSG sauve Mbappé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Si étincelant en première partie de saison, le trio Messi-Neymar-Mbappé est plus dans le dur désormais, alors que Mbappé brille en solo. Pour de nombreux d'observateurs, il devient même problématique de les aligner ensemble au PSG. Et les deux anciens du Barça sont dans le collimateur.

Elle devait faire rêver les supporters du PSG mais, en ce moment, la MNM les fait plutôt enrager. On est bien loin du trio qui devait tout écraser sur son passage et effrayer les défenses adverses. Le rendement offensif de Lionel Messi et Neymar est décevant depuis plusieurs semaines. Seul, Kylian Mbappé surnage dans ce trio, comme c'est le cas ces derniers mois. Mais, c'est surtout le comportement de ces stars qui agace. Leur investissement défensif reste toujours aussi faible, fragilisant l'équilibre collectif du PSG. Messi s'économise toujours autant sur le terrain, ayant été fantomatique face à Lille à un coup-franc magique près. Neymar reste lui immature hors des terrains.

Rothen vire Messi, Neymar voire Mbappé l'été prochain

Autant dire que ce n'est pas un contexte favorable à la prise de pouvoir du PSG sur la scène européenne. Pour certains observateurs, Christophe Galtier doit se montrer plus ferme avec la MNM. Jérôme Rothen est plus pessimiste. Le consultant de RMC ne croît pas à une amélioration du côté de Messi et Neymar. Il milite pour que le PSG se débarrasse au plus vite de son Argentin et de son Brésilien. Il s'est expliqué dans Rothen s'enflamme.

« Faut-il disloquer la MNM ? La priorité est là. La priorité est de se séparer au moins d’un, en parlant de Lionel Messi et de Neymar, car bien sûr que je ne vise pas Kylian Mbappé. […] Lionel Messi, c’est une anomalie depuis qu’il est arrivé. C’est dur de parler comme cela d’un tel joueur qui a autant marqué l‘histoire du football. Mais c’est la réalité malheureusement par rapport à son investissement et par rapport à ses prestations. [...] Luis Campos doit prendre ses responsabilités, avouer que l’arrivée de Lionel Messi n’était pas forcément une bonne chose et que c’était un échec. […] Et puis Neymar, la question se pose parce qu’il y a apparemment des discussions avec d’autres grands clubs étrangers. Je ne parle même pas du transfert parce que je pense que le PSG a aussi acté le fait qu’ils ne revendront jamais Neymar pour 200 millions d’euros […] Mais au moins, casser le prix en deux, et surtout économiser son salaire parce que le fair-play financier est passé par là », a prévenu l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.

La menace d'un départ de Mbappé

Le temps presse, car il ne faut pas lasser Kylian Mbappé, lequel pourrait ne pas activer l'option d'un an supplémentaire présente dans son contrat. Dans ce cas-là, c'est alors Mbappé qui devra partir cet été. « C’est lui seul qui pourra déclencher l’option. Le club n’a pas son mot à dire alors que parfois le club peut choisir sur les options. Là, pas du tout. Si tu veux récupérer une partie de ton argent, si tu sens que Kylian ne va pas rester au Paris Saint-Germain trois ou quatre ans, il faut le vendre au mois de juin. Et là ce n’est pas perdre seulement un joueur sur les trois, c’est en perdre deux », indiqué avec un certain effroi Jérôme Rothen, qui l'an dernier avait été l'un des rares à pouvoir s'entretenir avec le numéro 7 du Paris Saint-Germain avant qu'il n'officialise finalement sa décision de prolonger son contrat. Le départ de Mbappé serait alors une vraie catastrophe pour le PSG qui perdrait l'élément clé de son trio et surtout de son équipe.

Sportivement, Nasser Al-Khelaifi ne doit avoir aucun doute sur le choix à faire, et d'ailleurs cette semaine L'Equipe confirmait que la tendance concernant Lionel Messi n'était plus vraiment à une prolongation, alors que les choses semblaient être réglées depuis plusieurs semaines, un accord avait même été évoqué en marge du Mondial 2022 au Qatar. Cependant, le président qatari du PSG connaît l'énorme impact marketing du septuple Ballon d'Or qui a propulsé Paris tout en haut dans ce secteur. Et la perspective de pouvoir profiter encore un an de plus de Leo Messi, favori pour le Ballon d'Or et champion du Monde jusqu'en 2026, doit forcément titiller NAK. Mais face à l'avenir incertain de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain doit désormais savoir s'il veut être un vrai club de football ou définitivement une entreprise d'entertainment avec le football comme principale activité.