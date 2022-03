Messi et Neymar, le vestiaire du PSG prêt à exploser !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis la défaite et l'élimination à Madrid mercredi, rien ne va plus au PSG. Le groupe parisien est au bord de l'implosion suite à cet échec avec des tensions entre partenaires. Les cadres de l'équipe sont particulièrement éreintés.

La goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà bien rempli. La saison du PSG était loin d'être satisfaisante avec un jeu décevant, les difficultés des recrues ou encore l'élimination en coupe de France face à Nice. Mais, le groupe parisien tenait encore grâce notamment à l'échéance de la ligue des champions, objectif déclaré du club, pour laquelle un semblant de cohésion existait toujours. Mais, l'élimination face au Real Madrid a fait voler en éclats un vestiaire dont les dissensions étaient plus fortes qu'attendues. Cela sent même le souffre dans un vestiaire proche de l'implosion depuis mercredi et le fiasco madrilène.

Messi, Neymar et Marquinhos dans le viseur du vestiaire

Dans la foulée de la rencontre, les tensions n'ont pas tardé à apparaître dans le vestiaire du PSG avec une altercation rapportée entre Neymar et Gianluigi Donnarumma, moins grave que celle annoncée par les journalistes espagnols. Toutefois, selon le journal l'Equipe, le premier joueur qui aurait cristallisé les tensions après le match est le capitaine du PSG, Marquinhos. Le Brésilien, fautif sur le troisième but, a été remis en question par ses partenaires pour sa fragilité dans les moments chauds et son statut de leader a été contesté.

Les rancœurs sont fortes au PSG et elles s'expriment enfin, surtout contre les cadres. Après Marquinhos, ce sont deux stars du groupe qui sont dans le viseur, Lionel Messi et Neymar. Les deux anciens du Barça, bien décevants depuis le début de saison, ont trop de privilèges et agacent leurs coéquipiers. Le journal l'Equipe rapporte les paroles d'une source au sein du club. « Au PSG, on est très exigeants avec certains salariés travaillant pour l'équipe, mais on ne l'est pas assez avec les principaux, c'est-à-dire les joueurs », affirme t-elle. L'attitude du Brésilien juste après la rencontre, lequel a fortement investi les réseaux sociaux n'est pas non plus passé. Les langues se délient et beaucoup en interne parlent déjà du fort laisser-aller dans l'équipe parisienne, cause d'un échec attendu de longue date. A ce rythme, la fin de saison risque d'être longue au sein du PSG.