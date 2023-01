Messi au PSG, c'est presque du bénévolat !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le sacre mondial de l'Argentine au Qatar a redynamisé la popularité de Lionel Messi à l'échelle du globe. Icône de son sport, la Pulga attire les gens sur les réseaux sociaux mais aussi les sponsors. De quoi brasser bien plus d'argent que n'importe qui au monde.

Si le Mondial 1986 avait été associé pour toujours à la figure de Diego Maradona, l'édition 2022 porte elle l'empreinte de Lionel Messi. La Pulga a réalisé un tournoi fabuleux sur le plan sportif mais il est surtout ressorti renforcé sur le plan humain. Il a su faire preuve de caractère et de personnalité pour guider les siens en bon capitaine. Icône planétaire des années 2010 avec Cristiano Ronaldo, il a logiquement créé un tsunami sur les réseaux sociaux. Ses publications ont été toujours plus suivies et commentées au fur et à mesure des célébrations argentines.

Messi peut devenir le plus riche sur Instagram

La palme revenant à la photo où on le voit soulever le trophée au Losail Stadium. Un cliché très apprécié, aimé par 75 millions de personnes sur Instagram soit le record pour le réseau social. Un engouement qui n'a pas échappé à de nombreux sponsors, friands de l'image du joueur du PSG. Ils sont nombreux à avoir conclu un partenariat avec le joueur après la finale. On y trouve la bière américaine Budweiser, le célèbre jeu vidéo Call of Duty, la boisson Gatorade, les crypto Bitget ou encore les lunettes artificielles OrCam. Messi peut déjà se frotter les mains.

Si la star argentine du PSG brasse déjà plus de 10 millions d'euros dans des contrats publicitaires, le chiffre tombe à « seulement » 1,7 million d'euros concernant les publications sponsorisées sur Instagram. Messi est troisième mondial dans cette catégorie derrière Kylie Jenner et son rival portugais Cristiano Ronaldo qui touche 2,4 millions d'euros. Mais, avec ses derniers posts populaires et les nombreux sponsors à l'affût, la donne va changer et Messi va devenir prochainement la personnalité la mieux rémunérée d'Instagram par les marques. Avec cette nouvelle augmentation de fortune, on en viendrait presque à questionner l'utilité de son salaire au PSG.