Mercato : Messi après Sergio Ramos, le PSG est chaud

Dans : PSG.

Déçu par la perte du titre de champion de France et par sa défaite en demi-finale de la Ligue des Champions, le Paris SG a bien l’intention de revenir encore plus fort en 2021-2022.

Le club de la capitale a déjà frappé sur le marché des transferts avec les recrutements de Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma (officiel après l’Euro), Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi. Des joueurs qui sont loin d’être des seconds couteaux, et sont plutôt vus comme des titulaires en puissance aux yeux de Mauricio Pochettino. Le recrutement de Sergio Ramos a pu étonner, tant l’Espagnol ne représente pas un pari sur l’avenir, alors que le PSG s’est tout de même montré satisfait des performances de la charnière Kimpembe-Marquinhos. Mais cet été, malgré le gros effort financier que représente l’achat d’Hakimi pour 60 ME à l’Inter Milan, Paris essaye de se faire plaisir à moindre prix. C’est pourquoi tous les autres joueurs cités arrivent gratuitement. Et le fait de faire venir Sergio Ramos signifie beaucoup pour le PSG, qui peut ainsi faire signer une légende du Real Madrid contre zéro euro, même si le besoin n’était pas forcément palpable.

Et ce vendredi, Le Parisien le confirme, cette stratégie continue d’être appliquée sur les prochains dossiers, où tout joueur libre peut intéresser le PSG. Surtout si c’est un grand joueur. Voilà qui explique pourquoi Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi continuent de draguer le clan de Lionel Messi. L’Argentin, actuellement concentré sur la Copa America, est néanmoins à l’écoute des offres. Surtout que, malgré ses bonnes intentions, le FC Barcelone de Joan Laporta n’a pas les moyens ou les autorisations financières pour conserver son numéro 10. Les hésitations du club blaugrana pourraient ainsi faire le bonheur du PSG dans quelques semaines. En tout cas, rien n’empêche Paris de faire une belle offre pour Lionel Messi, avec certainement une proposition salariale supérieure à celle du Barça. De quoi faire trembler le club espagnol, et pourquoi pas amener une nouvelle star internationale au Paris Saint-Germain au cours de cet été de tous les possibles.