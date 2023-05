Mercato : Le PSG peut s'offrir le nouveau Endrick

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avant-centre de Palmeiras, le jeune Endrick (16 ans) a longtemps affolé le mercato et s’est finalement engagé au Real Madrid, malgré un intérêt du PSG. Le club de la capitale pourrait se rattraper avec Claudio Echeverri.

Les grands clubs européens sont de plus en plus chauds à l’idée de recruter de jeunes pépites en post-formation. Ces dernières années, le Real Madrid s’est spécialisé dans ce domaine avec Rodyrgo et Vinicius, qui sont aujourd’hui des titulaires indiscutables aux yeux de Carlo Ancelotti et qui brillent en Ligue des Champions. Le club de la Casa Blanca a refait le coup avec Endrick, recruté en provenance de Palmeiras et qui rejoindra l’Espagne à compter de la saison 2024-2025.

Dans ce dossier, le Real était en concurrence avec des clubs de Premier League… et avec le PSG, qui avait un œil sur la situation de l’attaquant de 16 ans. Le Paris Saint-Germain a perdu cette bataille mais pourrait se rattraper avec une autre pépite sud-américaine. A en croire les informations du site Defensa Central, Luis Campos a un œil avisé sur les performances de Claudio Echeverri. Du haut de ses 17 ans, le milieu offensif brille en Argentine au sein de l’équipe réserve de River Plate et attire déjà la convoitise de plusieurs grands clubs européens.

Le PSG, City et le Real suivent Echeverri

Le média croit savoir que le Paris Saint-Germain est très intéressé, au même titre que Manchester City ou encore l’AC Milan. Et ce n’est pas un hasard, le Real Madrid est également cité comme un club intéressé par Claudio Echeverri dans l’optique du prochain mercato. Reste maintenant à voir ce que River Plate souhaitera faire de son meneur de jeu de 17 ans mais à priori, un départ dès l’été prochain n’est pas envisagé. Au mieux, les clubs intéressés pourront signer un pré accord pour Echeverri comme le Real Madrid l’a fait avec Endrick pour une arrivée différée dans le temps, d’ici un ou deux ans.