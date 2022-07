Même pour Rafinha, le PSG ne lâche rien

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déterminé à pousser les indésirables vers la sortie, le Paris Saint-Germain ne compte pas les brader pour autant. Le club de la capitale espère notamment récupérer quelques millions sur le transfert de Rafinha, dont le contrat expire l’année prochaine.

Après les échecs de l’ancien directeur sportif Leonardo, le Paris Saint-Germain fait preuve d’autorité auprès de ses joueurs. Le président Nasser Al-Khelaïfi a clairement annoncé que tout le monde n’aurait pas sa place dans le nouveau projet. Puis le nouvel entraîneur Christophe Galtier a indiqué qu’il souhaitait travailler avec un groupe réduit. C’est pourquoi le conseiller football Luis Campos, épaulé par Antero Henrique, a reçu pour mission de dégraisser l'effectif cet été.

Plusieurs indésirables ont déjà pris la parole et prévenu qu’ils ne comptaient pas bouger. Mais leur non-convocation à la tournée au Japon pourrait les amener à réfléchir. C’est en tout cas l’objectif de la direction qui ne connaît pas ce problème avec Rafinha. Suite à son prêt à la Real Sociedad l’hiver dernier, le milieu de terrain n’entre toujours pas dans les plans du club. Le Brésilien l’a bien compris et n’est pas contre un nouveau départ. Un retour au club basque fait partie des possibilités de Rafinha, qui intéresse également le Celta Vigo et des clubs italiens, annonce le média Estadio Deportivo en Espagne.

Le PSG fixe un prix élevé pour Rafinha

Seulement voilà, son statut d’indésirable n’en fait pas une si belle affaire compte tenu des exigences du Paris Saint-Germain. En effet, le champion de France, que l'on annonçait prêt à résilier son bail, réclamerait entre 8 et 10 millions d’euros ! Un montant plutôt élevé pour un joueur poussé vers la sortie, surtout à un an de la fin de son contrat. Sans surprise, la Real Sociedad ne compte pas s’aligner et attend que les Parisiens se montrent moins gourmands. Tandis que le Celta Vigo attend un geste de Luis Campos, également membre de son organigramme.