Mbappé vendu 250 millions, le PSG expulse un média français

La situation de Kylian Mbappé a suscité d'innombrables rumeurs en France et en Espagne. Et PSG Community avait frappé fort en affirmant avoir la preuve que le champion du monde avait signé à Madrid pour 255 millions d'euros. De quoi faire réagir le club de la capitale.

C’est une exclusivité qui pourrait coûter cher à PSG Community, média consacré à l’actualité du club de la capitale, qui le 22 juin dernier affirmait détenir un scoop mondial. « Kylian Mbappé et le PSG, c’est TERMINÉ! ❌ L’attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L’Émir et Florentino Perez se sont mis d’accord pour un transfert de 250M€ dont 50M€ de bonus », lançait le site. Une info reprise dans toute l’Europe, et notamment en Espagne, et qui valait à PSG Community de voir son nombre de followers exploser sur les réseaux sociaux. A l’époque, tout cela semblait plausible, sauf que cette hypothèse a pris de plus en plus de plomb dans l’aile au fur et à mesure que Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi se sont rapprochés. Et même s’il faudra attendre le 1er septembre minuit pour en être définitivement certain, tout indique que le numéro 7 parisien sera là la saison prochaine, Madrid n’ayant visiblement aucun accord avec le Paris Saint-Germain.

Un scoop douteux sur Mbappé, il dit non

Dans la nuit de vendredi à samedi, les responsables de PSG Community ont réuni plusieurs milliers d’auditeurs sur un Space et ils ont assumé leur « scoop », répétant plusieurs fois que Nasser Al-Khelaifi, Florentino Perez et Kylian Mbappé avaient tout prévu pour rendre le transfert moins douloureux pour l’image du joueur et du club. Un « storytelling » très puissant et qui sera révélé dans les deux prochaines semaines, explique Miloud Kotbi, responsable du site. En attendant, le Paris Saint-Germain ne serait pas resté inactif et aurait déjà décidé de faire payer au média cette « révélation » en lui retirant son accréditation au centre d’entraînement et au Parc des Princes. Même si les trois responsables du site tentent de rester sur leur ligne de conduite, ils ont pris un uppercut.

« On maintient notre information que Kylian Mbappé partira du PSG, mais nous, on dérange (…) Nous sommes totalement indépendants du Paris Saint-Germain et on n'a aucun lien financier ou des intérêts cachés avec le club. On a donc une liberté éditoriale que très peu ont. On veut que les supporters comme nous puissent recevoir l’info. Nous n’avons pas le même ADN que ces médias et forcément ça pique (…) Et ça pique à un tel point que jeudi, le PSG nous a fermé les portes. C’est assez dingue, alors qu’on fournit un travail de qualité depuis tant d’années. Fermeture des portes, ça veut dire qu’il nous est impossible de rentrer à la conférence de presse de Luis Enrique et au stade. L’information sur Kylian les a dérangé, mais aussi sur notre information que Luis Campos partait (...) On a dévoilé un schéma interne et cela a cassé leur tambouille », a expliqué l'un des responsables de PSG Community. Cependant, quoi qu'il arrive le 1er septembre, le média a annoncé qu'il ne se mettrait pas à l'arrêt.