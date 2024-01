Mbappé va rester, le Real Madrid va encore pleurer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours au cœur des débats alors que l’attaquant du PSG n’a pas fait part de sa décision entre prolonger à Paris ou signer au Real Madrid.

Courtisé par le club de la capitale espagnole, Kylian Mbappé n’a toujours pas donné de réponse au Real Madrid. Le capitaine de l’Equipe de France doit trancher car de l’autre côté, le Paris Saint-Germain espère le prolonger. Le point commun entre Paris et le Real, c’est que les deux équipes souhaitent être fixées le plus rapidement possible pour anticiper leur mercato estival. Le cas Kylian Mbappé est toujours indécis mais pour Luis Fernandez, le champion de France en titre a toutes ses chances dans ce dossier. Même si ces derniers jours, la tendance est plutôt à un départ en Espagne, l’ancien joueur et ancien coach du PSG estime que le club parisien peut toujours convaincre sa star de prolonger. Et cela en partie car depuis plusieurs mois, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar ont accédé à toutes les requêtes de « KM7 » notamment en ce qui concernait la construction de l’effectif avec beaucoup de joueurs de l’Equipe de France. De quoi convaincre Kylian Mbappé de prolonger le plaisir à Paris ? Luis Fernandez le pense sincèrement, l'ancien entraineur du PSG et de Bilbao notamment voyant le Real Madrid reste encore à quai en raison des énormes efforts du club pour le conserver.

Kylian Mbappé a prévenu le Real et le PSG ! https://t.co/U35oPg1EKA — Foot01.com (@Foot01_com) January 24, 2024

« Il réussit partout, que ce soit avec le PSG, ou avec l’équipe de France. Il a toutes les qualités pour continuer à progresser. Au vu des récentes déclarations, des siennes, comme celles de Nasser [al-Khelaïfi, président du PSG], je vois Kylian rester au PSG. Il a obtenu ce qu’il voulait, ses partenaires en équipe de France [Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé] sont désormais avec lui au PSG. Le club a enfin un outil incroyable à Poissy [un centre d’entraînement flambant neuf] et croyez-moi, c’est autre chose que les Algeco du Camp des loges (rires). Et puis l’entraîneur a de la poigne, du caractère, un style de jeu, et j’ai l’impression que les joueurs adhèrent » a confié Luis Fernandez dans les colonnes de Var Matin avant d’évoquer le positionnement de Kylian Mbappé, utilisé dans un rôle d’avant-centre par Luis Enrique depuis quelques semaines.

Luis Fernandez voit Kylian Mbappé rester au PSG

« Il marque des buts à ce poste, non ? Je vais vous dire, sur son positionnement, ils se sont tous trompés. Sauf Luis Enrique. Sur le front de l’attaque, il a cette liberté. C’est là où il est le plus efficace. Je le préfère à ce poste-là. Et puis sur le côté, on le sait, Kylian ne fait pas les efforts pour défendre. Ça crée un déséquilibre quand l’équipe n’a pas le ballon. Il ne faut pas seulement penser offensivement » estime Luis Fernandez, convaincu que Luis Enrique a trouvé la bonne formule avec Kylian Mbappé dans l’axe. Un constat d’autant plus valable depuis que Bradley Barcola cartonne à gauche tandis qu’Ousmane Dembélé a toujours fait le job à droite. Avec cette attaque 100 % française et des coéquipiers acquis à sa cause, Kylian Mbappé a de bonnes raisons de prolonger. C’est en tout cas ce que les suiveurs assidus du PSG espèrent…