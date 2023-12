Mbappé va prolonger, coup de panique à Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin, Kylian Mbappé n’exclut pas de prolonger. Des discussions vont se tenir avec le Qatar et l’international français sera à l’écoute de la proposition du club de la capitale.

Tout le monde l’imagine déjà sous les couleurs du Real Madrid, de Liverpool ou encore d’Arsenal. Kylian Mbappé est pourtant toujours un joueur du Paris Saint-Germain et cela jusqu’au mois de juin 2024… au minimum. En fin de contrat à la fin de la saison, l’international français ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Il y a plusieurs jours, le journal AS dévoilait que le Real Madrid allait fixer un ultimatum au 15 janvier à Kylian Mbappé. Au-delà de cette date, l’ancien attaquant de l’AS Monaco ne pourra plus donner son accord pour rejoindre le Real Madrid.

3⃣ buts et le ballon du match pour le meilleur buteur de Ligue 1 ! ⚽️⚽️⚽️



👏 @KMbappe #SDRPSG pic.twitter.com/zPATS41Ctk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 11, 2023

Un coup de pression de la part du club de la capitale espagnole, qui veut s’éviter un feuilleton long de six mois entre janvier et le mercato estival. En parallèle, le Qatar est bien décidé à se montrer beaucoup plus patient afin d’avoir une chance de rafler la mise avec une prolongation de Kylian Mbappé au-delà de 2024. A en croire les informations délivrées par El Chiringuito, le capitaine de l’Equipe de France a d’ailleurs l’intention d’écouter la proposition de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Emir du Qatar, qui travaillent actuellement sur une offre de prolongation à transmettre dans les plus brefs délais à Kylian Mbappé. A ce jour, le meilleur buteur parisien n’exclut donc pas totalement de prolonger son bail en France avant de découvrir l’étranger plus tard dans sa carrière.

Kylian Mbappé envisage de rester au PSG

Un élément sera néanmoins important, à savoir la qualification du PSG pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. En cas de défaite à Dortmund ce mercredi soir et d’élimination dès la phase de groupes de la C1, on imagine que Kylian Mbappé pourrait être réticent à l’idée de poursuivre au sein du projet parisien car ses chances de remporter le Ballon d’Or diminueraient dans un club incapable de briller en Ligue des Champions. Les prochaines semaines nous en diront plus sur l’avenir de Kylian Mbappé mais une chose est certaine à ce jour, le n°7 du PSG envisage toutes les possibilités, y compris celle de rester à Paris.