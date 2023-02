Jude Bellingham sans pitié, il ne veut pas jouer au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Courtisé par les plus grands clubs européens, Jude Bellingham a décidé de terminer la saison avec le Borussia Dortmund malgré les nombreuses sollicitations cet hiver. Le milieu de terrain a également fermé la porte à deux clubs dont le PSG.

Auteur d'un excellent début de saison avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham est devenu l'un des joueurs les plus convoités de la planète. Également considéré comme l'un des plus chers, le jeune Anglais de 19 ans impressionne par sa précocité et sa maturité. Que ce soit le Real Madrid, Liverpool, Chelsea ou le PSG, tous les plus grands clubs européens s'arrachent la pépite du football anglais. Auteur de 11 buts et 7 passes décisives depuis le début de la saison, l'ancien joueur de Birmingham City a pris une nouvelle dimension cette année avec un rôle plus important à Dortmund. Néanmoins, le natif de Stourbridge garde les pieds sur terre et n'hésite pas à recaler des clubs européens, c'est le cas du PSG et de Chelsea. Selon les informations de l'Express, l'international anglais (22 sélections) n'a pas prévu de rejoindre les Blues ou le PSG lors du prochain mercato estival, deux formations qui ne correspondent pas à ses désirs sur la suite de sa carrière.

Jude Bellingham recale Chelsea et le PSG

Paris et Chelsea hors course, Jude Bellingham se laisse toutefois encore désirer par le Real Madrid ou Liverpool. Les deux derniers finalistes de la Ligue des Champions rêvent d'enrôler le milieu de terrain qui incarnera le futur de l'une des deux formations. Malgré sa puissance financière, le PSG ne va probablement pas parvenir à convaincre Bellingham de poser ses valises à Paris avec les autres stars. Chelsea, qui a dépensé sans compter depuis 6 mois, n'est pas non plus une destination jugée idéale par le numéro 22 du Borussia Dortmund. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club allemand, Bellingham est évalué à 110 millions d'euros mais son prix pourrait encore grimper d'ici la fin de la saison.