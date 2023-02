Mbappé se balade, le PSG fait trembler le monde entier

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Vainqueur du Classique (3-0) à Marseille dimanche, le Paris Saint-Germain s’est appuyé sur un Kylian Mbappé inarrêtable. A ce niveau, l’attaquant français représente une menace redoutable pour tous les adversaires des Parisiens.

Comme pressenti, Kylian Mbappé a bien changé le rapport de force entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. L’ancien Monégasque, absent lors de la défaite au Vélodrome (2-1) en Coupe de France, a porté le club de la capitale dimanche avec un doublé ainsi qu’une passe décisive pour Lionel Messi. Une nouvelle démonstration de l’attaquant français qui, selon Romain Beddouk, peut mener son équipe vers les sommets.

🔴🔵 La peur qu’il inspire, les prestations qu’il sort, la pression qui coule sur lui… prends garde le monde : le PSG de Kylian Mbappé arrive. pic.twitter.com/PLqDiWL7zk — Romain Beddouk (@RomainBeddouk) February 27, 2023

« 200 buts avec le PSG, toujours invaincu dans toute sa carrière face à l'OM. Les chiffres donnent le tournis, comme lui face aux défenseurs qui doivent le marquer. Sa passe pour Lionel Messi est tout simplement géniale dans l'inspiration et l'exécution. Géniale, au sens propre du terme, ça tient du génie », a encensé le chroniqueur de France Bleu Paris, bluffé par l’influence de Kylian Mbappé sur ses adversaires.

« Il y a les gestes et il y a aussi un autre levier sur lequel il sait s'appuyer maintenant, c'est la crainte qu'il inspire aux adversaires. Le Bayern a agi différemment quand il est entré en retour de blessure il y a 10 jours, a rappelé le journaliste. Marseille a adapté son système à sa seule présence, au point de manquer parfois de repères. Kylian Mbappé fait peur au monde entier. Il en joue pour prendre un avantage psychologique puis il répond sur le terrain pour faire gagner son équipe et intimider le prochain adversaire. »

Avec Mbappé, le PSG peut rêver plus grand

« Le meilleur joueur du monde joue pour le PSG en n'ayant jamais été aussi complet qu'il ne l'est depuis la finale de la Coupe du monde. Profitons-en, mettons-le à la barre du bateau PSG et aucun doute que nous arriverons à bon port. Avec lui tout semble possible et ça tombe bien, on a de très gros défis qui arrivent. Prenez garde le monde, le PSG de Kylian Mbappé va se dresser sur votre chemin », a prévenu l’observateur parisien, confiant pour la suite de la saison.